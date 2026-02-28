Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
колаж: glavcom.ua

Скільки буде робочих днів у першому місяці весни

Березень 2026 року в Україні – це час пробудження природи та вшанування знакових постатей нашої культури. Перший весняний місяць наповнений датами, що нагадують про незламність українського духу: від Шевченківських днів до вшанування українських добровольців. Це період, коли кожен сонячний день стає «потужним» стимулом для наближення нашої перемоги та відновлення країни.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на березень 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за березень

У березні 2026 року, який має 31 календарний день, українці працюватимуть в умовах воєнного стану, що триває. Відповідно до законодавства, додаткові вихідні дні на державні свята не надаються.

  • Робочі дні (пн–пт): 2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30–31 березня (всього 22 робочих дні).
  • Вихідні дні (сб–нд): 1, 7–8, 14–15, 21–22, 28–29 березня (всього 9 вихідних днів).

Зверніть увагу, в умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Важливі свята в Україні у березні 2026 року

Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці фото 1
  • 8 березня – Міжнародний жіночий день.
  • 14 березня – День українського добровольця.
  • 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом.
  • 25 березня – День Служби безпеки України (СБУ), Благовіщення Пресвятої Богородиці.
  • 26 березня – День Національної гвардії України.

На березень припадає чимало професійних та міжнародних подій:

  • 1 березня – Всесвітній день цивільної оборони.
  • 6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.
  • 9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея.
  • 13 березня – Міжнародний день сну.
  • 14 березня – Міжнародний день числа «Пі».
  • 15 березня – День працівників житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення, Всесвітній день захисту прав споживачів.
  • 17 березня – День мобілізаційного працівника, День святого Патріка.
  • 20 березня – Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.
  • 21 березня – Міжнародний день людей із синдромом Дауна.
  • 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.
  • 27 березня – Міжнародний день театру.
  • 29 березня - Перехід на літній час.

Читайте також:

Теги: свята традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День Соборності України хоч і є офіційним святом, однак не входить до переліку державних вихідних днів
День соборності 2026: дата, історія, символи та традиції державного свята
22 сiчня, 00:59
Український тризуб уособлює зв’язок поколінь, прагнення українського народу до власної державності, соборності та незалежності
День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
19 лютого, 07:45
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 січня 2026: традиції та молитва
23 сiчня, 22:00
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 сiчня, 00:00
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
27 січня: який сьогодні день, традиції та заборони
27 сiчня, 00:00
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 лютого, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 5 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 5 лютого 2026: традиції та молитва
4 лютого, 22:00
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 лютого, 00:00
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 лютого, 00:00

Суспільство

Окупанти, які перебувають у полоні вже четвертий рік, звернулися до Путіна
Окупанти, які перебувають у полоні вже четвертий рік, звернулися до Путіна
Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
Морпіх, що захищав «Азовсталь», розповів, як дивне співпадіння врятувало йому життя
Морпіх, що захищав «Азовсталь», розповів, як дивне співпадіння врятувало йому життя
У Дніпрі ТЦК мобілізував батька-одинака, який мав відстрочку
У Дніпрі ТЦК мобілізував батька-одинака, який мав відстрочку
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
На фронті поліг артилерист Галицької бригади. Згадаймо Андрія Кіцеру
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст
Церковний календар на березень 2026 року: Благовіщення Пресвятої Богородиці та Великий піст

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua