Державні та міжнародні свята у березні 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці

Скільки буде робочих днів у першому місяці весни

Березень 2026 року в Україні – це час пробудження природи та вшанування знакових постатей нашої культури. Перший весняний місяць наповнений датами, що нагадують про незламність українського духу: від Шевченківських днів до вшанування українських добровольців. Це період, коли кожен сонячний день стає «потужним» стимулом для наближення нашої перемоги та відновлення країни.

«Главком» публікує актуальний перелік свят та виробничий календар на березень 2026 року.

Календар робочих, вихідних та святкових днів за березень

У березні 2026 року, який має 31 календарний день, українці працюватимуть в умовах воєнного стану, що триває. Відповідно до законодавства, додаткові вихідні дні на державні свята не надаються.

Робочі дні (пн–пт): 2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30–31 березня (всього 22 робочих дні).

2–6, 9–13, 16–20, 23–27, 30–31 березня (всього 22 робочих дні). Вихідні дні (сб–нд): 1, 7–8, 14–15, 21–22, 28–29 березня (всього 9 вихідних днів).

Зверніть увагу, в умовах воєнного стану додаткові вихідні можуть не передбачатися згідно з законом «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Важливі свята в Україні у березні 2026 року

8 березня – Міжнародний жіночий день.

– Міжнародний жіночий день. 14 березня – День українського добровольця.

– День українського добровольця. 24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

– Всесвітній день боротьби з туберкульозом. 25 березня – День Служби безпеки України (СБУ), Благовіщення Пресвятої Богородиці.

– День Служби безпеки України (СБУ), Благовіщення Пресвятої Богородиці. 26 березня – День Національної гвардії України.

На березень припадає чимало професійних та міжнародних подій: