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Суд у справі вбивства Фаріон призначив обвинуваченому Зінченку державного адвоката

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Суд у справі вбивства Фаріон призначив обвинуваченому Зінченку державного адвоката
18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення
фото: Укрінформ

За підозрою у скоєнні умисного вбивства мовознавиці Ірини Фаріон Зінченка затримали у липні 2024 року 

Шевченківський районний суд Львова ухвалив рішення тимчасово призначити державного захисника В’ячеславу Зінченку, якого звинувачують у вбивстві мовознавиці та екснардепки Ірини Фаріон. Це сталося через призупинення ліцензії його основної адвокатки Лариси Криворучко, інформує «Главком».

На початку судового засідання головуючий суддя оголосив, що захисниця обвинуваченого Лариса Криворучко не з'явилася на процес із невідомих суду причин. Надалі з'ясувалося, що її право на заняття адвокатською діяльністю наразі призупинено.

«Щодо адвоката Криворучко, наскільки я знаю, в неї призупинена ліцензія, з невідомих мені причин. Я на даний час нічого не знаю, не мав з нею після цього ніяких конфіденційних розмов. Але я все-таки наполягаю на тому, щоб вона здійснювала мій захист. Але якщо це неможливо, то прошу надати час на пошук іншого приватного адвоката», – зазначив Зінченко.

При цьому Знченко повідомив про намір подати клопотання про відвід колегії суддів.

Через відсутність захисту суд ухвалив рішення тимчасово призначити В’ячеславу Зінченку адвоката з Центру надання первинної правової допомоги, щоб не затягувати розгляд справи.

Зауважимо, прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

«Главком» писав, що Київській адвокатці Ларисі Криворучко, яка представляє інтереси обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка, тимчасово зупинили право на заняття адвокатською діяльністю через порушення правил адвокатської етики.

Нагадаємо, Лариса Криворучко стала захисницею обвинуваченого у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон В’ячеслава Зінченка у квітні 2026 року. Перед цим під час судових дебатів він відмовився від послуг своїх попередніх адвокатів – Ігоря Сулими та Володимира Вороняка.

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Теги: Ірина Фаріон суд суддя

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