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Поліг під час стрілецького бою з ворогом у Ямполі. Згадаймо Володимира Дендуру

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Поліг під час стрілецького бою з ворогом у Ямполі. Згадаймо Володимира Дендуру
Володимиру Дендурі назавжди 19
колаж: glavcom.ua

Посмертно Володимира Дендуру нагородили орденом «За мужність» III ступеня

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Дендуру.

Старший солдат Володимир Дендура, псевдо Ржавий, поліг 24 серпня 2025 року в селищі Ямпіль Донецької області внаслідок стрілецького бою з ворогом. Воїну назавжди 19. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Красненську селищну раду.

Дендура Володимир Романович народився 26 червня 2006 року в мальовничому селі Задвір’я. З раннього дитинства вирізнявся добротою, життєрадісністю та дружелюбністю. Володимир навчався в місцевій школі, де здобував освіту протягом одинадцяти років. Він мав багато друзів, адже завжди був веселим, щирим та відкритим юнаком.

Володимир захоплювався спортом: любив волейбол, відвідував тренажерні зали та цінував активний спосіб життя. Понад усе він любив радість простих моментів і свою Батьківщину – Україну.

Володимир Дендура не закінчив навчання в училищі і вступив до лав Збройних Сил України
Володимир Дендура не закінчив навчання в училищі і вступив до лав Збройних Сил України
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

Після закінчення школи у 2023 році вступив до Львівського ВПУ, де обрав спеціальність кухаря-бармена. Проте його бажання служити та захищати рідну землю виявилося сильнішим. Не завершивши другого курсу, Володимир добровільно залишив навчання і вступив до лав Збройних Сил України. Він став старшим солдатом Сил Спеціальних Операцій.

Навчання проходив у місті Бердичів Житомирської області, де зарекомендував себе як зразковий, дисциплінований і мужній військовослужбовець.

З березня 2025 року Володимир Дендура захищав Україну у складі Сил спеціальних операцій
З березня 2025 року Володимир Дендура захищав Україну у складі Сил спеціальних операцій
фото: Красненська селищна рада

Після свого 19-річчя Володимир разом із бойовою групою вирушив на Донеччину. Молодий, сповнений віри, любові до життя та відданості Батьківщині, він до останнього подиху залишався на захисті рідної землі. Під час виконання бойового завдання проявив незламність духу, мужність та вірність військовій присязі.

Володимир Дендура загинув на Донеччині у День Незалежності України
Володимир Дендура загинув на Донеччині у День Незалежності України
фото: Платформа пам'яті Меморіал

24 серпня 2025 року, виконуючи бойове завдання в населеному пункті Ямпіль Донецької області, Володимир отримав нульове поранення голови, несумісне з життям. Він відійшов у вічність як справжній герой. Похований на сільському цвинтарі у рідному селі Задвір’я.

Посмертно Володимира Дендуру нагородили орденом «За мужність» III ступеня
Посмертно Володимира Дендуру нагородили орденом «За мужність» III ступеня
фото: Платформа пам'яті «Меморіал»

У нього залишилися батьки, сестра, бабуся, дідусь та кохана дівчина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: хвилина мовчання війна пам'ять

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