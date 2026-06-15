Яке релігійне свято відзначається 16 червня 2026: традиції та молитва

Свята 16 червня в церковному календарі – День пам’яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського

16 червня православна церква за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святителя Тихона, єпископа Амафунтського. Це свято присвячене вірі, глибокому милосердю та дивотворінням кіпрського святого, який присвятив своє життя служінню Богові та допомозі нужденним.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 16 червня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святителя Тихона, єпископа Амафунтського

16 червня православна церква вшановує пам'ять святителя Тихона, який жив наприкінці IV – на початку V століття на Кіпрі. Народився майбутній святий у побожній християнській родині. Змалечку він вивчав Святе Письмо та вирізнявся великим милосердям до бідних. Коли батько віддав Тихона працювати в пекарню, хлопець безкоштовно роздавав хліб нужденним. За його щирими молитвами засіки батька ніколи через це не порожніли.

Завдяки святому способу життя Тихона було висвячено на диякона, а згодом обрано єпископом міста Амафунт. Він активно боровся з язичництвом, лагідно й терпляче навертав ідолопоклонників до Христа, піклувався про сиріт. Святитель Тихон прославився даром дивотворення. За переказами, одного разу він посадив у винограднику суху гілку, яка не лише прийнялася, а й почала давати виноград із цілющим соком. Святий мирно відійшов до Господа у глибокій старості.

Молитви дня

О, святителю отче Тихоне, великий угоднику Божий і дивотворче! До тебе ми звертаємося зі щирою молитвою та благаємо: моліть Бога за нас, грішних. Поглянь на наші скорботи, визволи нас від ворогів видимих і невидимих, від усякої небезпеки, бід та хвороб. Навчи нас твого милосердя і любові до ближніх, зміцни нас у вірі християнській та подай нам силу духу, щоб ми могли гідно йти праведним шляхом. Моли Господа Вседержителя за спокій і мир у наших домівках та спасіння душ наших. Амінь

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Тихоном Втішителем». Наші предки вірили, що прикмети 16 червня можуть передбачити, якою буде погода надалі: