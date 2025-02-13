Кремль на вухах. Путін готується до зустрічі з Трампом

У Кремлі заявили, що «Росії імпонує підхід нової адміністрації США»

Росія почала підготовку переговорної групи для організації зустрічі президентів РФ та США, повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. Так, дане рішення президент країни-агресорки Володимир Путін зробив після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом.

«Безумовно, почата (підготовка, – «Главком»). І по мірі того, як президент прийме відповідні рішення, ми вас проінформуємо», – заявив Пєсков, відповідаючи на запитання журналістів.

Щодо можливого візиту представників США до Москви найближчим часом Пєсков зазначив: «Поки якихось конкретних домовленостей з цього питання немає». У Кремлі заявили, що «Росії імпонує підхід нової адміністрації США, яка прагне забезпечити мир». Пєсков також не виключив участі Китаю в переговорному процесі.

Речник російського диктатора також повідомив, що Путін і Трамп доручили своїм помічникам «негайно почати опрацювання зустрічі на вищому рівні», повідомляє російське державне агентство ТАСС. Місце і терміни зустрічі наразі не розголошуються. Він додав, що в Москві вже почали формувати переговорну групу зі США, склад якої буде оголошений пізніше.

Нагадаємо, Трамп у останньому інтерв'ю заявив, що погляд РФ на вступ України до НАТО його цілком влаштовує, а повернення земель Україні, які належать їй є «малоймовірним».

Нагадаємо, напередодні, 12 лютого, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Президенти країн обговорили Україну та Близький схід. Російські ЗМІ заявили, що розмова тривала майже півтори години, а Путін запросив Трампа до Москви.