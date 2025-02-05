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Україна навесні отримає 2 млрд євро доходів від заморожених активів РФ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Україна навесні отримає 2 млрд євро доходів від заморожених активів РФ
Euroclear хоче дати у березні гроші для України
фото із відкритих джерел

Euroclear хоче перевести у березні 2 млрд євро доходів від активів РФ у фонд для України

Міжнародний депозитарій Euroclear у березні 2025 року планує здійснити другий платіж до європейського фонду для України у розмірі близько 2 млрд євро, йдеться у звіті компанії, пише PR Newswire.

Перший платіж у розмірі близько 1,55 млрд євро було здійснено у липні 2024 року.

Euroclear за підсумками 2024 року отримав 6,9 млрд. євро у вигляді процентних доходів від інвестування заморожених російських активів. У 2023 році ці доходи становили близько 4,4 млрд євро, у 2022 році – 821 млн євро.

Компанія виплатить податки з доходів, отриманих від російських активів у 2024 році, у розмірі 1,7 млрд. євро.

Таким чином, чистий прибуток Euroclear, що стосується заморожених активів ЦБ РФ, за минулий рік склав 5,2 млрд євро.

На кінець 2024 року баланс Euroclear склав 212 млрд євро, з яких 183 млрд євро відносяться до російських активів, які підпали під санкції.

Euroclear оцінює прямі витрати 2024 року, до яких призвели санкції та контрзаходи з боку Росії, у розмірі 94 млн. євро, втрати доходу від бізнесу – у 27 млн. євро.

Базовий чистий прибуток Euroclear, який не враховує доходи від заблокованих російських активів, у 2024 році збільшився порівняно з 2023 роком на 6%, до 1,038 млрд євро. Базовий операційний дохід підвищився на 5%, до 1,748 млрд. євро, зокрема базовий процентний дохід – на 3%, до 1,152 млрд. євро.

Нагадаємо, Міністри закордонних справ ЄС погодилися продовжити санкції проти Російської Федерації. Обмеження діятимуть ще шість місяців. Про це повідомила верховна представниця ЄС із закордонних справ та безпекової політики Кая Каллас.

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Теги: росія податки санкції гроші фінансування Україна фінанси втрати обмеження

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