Центр протидії дезінформації пояснив, чим важливий морський порт у Туапсе

Порт у Туапсе є логістичним хабом, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів РФ

Об'єкт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики РФ

Морський порт у Туапсе Краснодарського краю РФ є одним із ключових російських вантажних портів в Чорному морі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як зазначив Коваленко, через порт транспортується нафта та нафтопродукти, що робить його важливим для енергетичної галузі Росії. Порт обробляє значні обсяги вугілля, мінеральних добрив, металопродукції та зернових.

«Він є логістичним хабом, який зв’язаний із залізничною мережею, що дозволяє транспортувати вантажі з центральних та південних регіонів РФ», – каже він.

Очільник Центру протидії дезінформації наголосив, що порт відіграє важливу роль у підтримці військової логістики. Він використовується для перевезення техніки, боєприпасів та пального, а також забезпечує матеріально-технічне постачання кораблів Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, у Росії дрони атакували Краснодарський край. Тим часом Міноборони РФ заявило, що за ніч ППО нібито знищила та перехопила 128 українських БпЛА. 83 з них – у Краснодарському краї.

Це одна з наймасштабніших атак ЗСУ на місто Туапсе за весь час. Ціллю атаки став порт Туапсе, де розміщено НПЗ «Роснафти».