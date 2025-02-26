Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію
Уряд відповів, чи даватиме гроші українцям за повернення додому
Народний депутат України Олексій Гончаренко поширив дані про те, що уряд працює над постановою про виплату українцям грошей за повернення в Україну. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.
«Інформація про «підготовку урядом» постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності. Центр верифікував інформацію в уряді», – йдеться у повідомленні.
Також сам Гончаренко заперечив про те, що уряд готує таку постанову: «Говорив з Кабміном, вони заперечили подібну ініціативу».
Нагадаємо, директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова зазначила, що для повернення українців з-за кордону вирішальними факторами є безпека, робота та житло.
До слова, українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оформити бронювання від мобілізації через спеціально створені для цього центри.
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