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Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Українці отримуватимуть 1 млн грн за повернення з-за кордону? ЦПД прояснив ситуацію
фото: bank.gov.ua (ілюстративне)

Уряд відповів, чи даватиме гроші українцям за повернення додому

Народний депутат України Олексій Гончаренко поширив дані про те, що уряд працює над постановою про виплату українцям грошей за повернення в Україну. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Центр протидії дезінформації.

«Інформація про «підготовку урядом» постанови про виплату 1 млн гривень українцям за повернення з-за кордону не відповідає дійсності. Центр верифікував інформацію в уряді», – йдеться у повідомленні.

Також сам Гончаренко заперечив про те, що уряд готує таку постанову: «Говорив з Кабміном, вони заперечили подібну ініціативу».

Нагадаємо, директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова зазначила, що для повернення українців з-за кордону вирішальними факторами є безпека, робота та житло

До слова, українці, які перебувають за кордоном, зможуть дистанційно оформити бронювання від мобілізації через спеціально створені для цього центри. 

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Теги: кордон Україна Центр протидії дезінформації українці гроші Олексій Гончаренко

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