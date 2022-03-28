Британський юрист Ховард Моррісон став радником Венедіктової з воєнних злочинів

Моррісон – суддя Міжнародного кримінального суду із 10-річним стажем

Суддя Міжнародного кримінального суду в Гаазі Ховард Моррісон офіційно став незалежним радником з питань воєнних злочинів Ірини Венедіктової. Про це повідомила сама генеральна прокурорка Ірина Венедіктова у Facebook

Вона зазначила, що Моррісон – суддя Міжнародного кримінального суду із 10-річним стажем.

«Сер Ховард Ендрю Клів Моррісон, KCMG, CBE, QC, суддя МКС із 10-річним стажем. Відсьогодні офіційно мій незалежний радник з питань воєнних злочинів. Боже, бережи Королеву», – йдеться у повідомленні.

З 1977 по 1985 рік Моррісон, рацював у військових судах у Великобританії та Німеччині. У 1998 році Моррісон почав працювати на захисті в Міжнародному кримінальному трибуналі щодо Руанди (МКТР) в Танзанії та Міжнародному кримінальному трибуналі для колишньої Югославії (МТБЮ) в Гаазі. У 2001 році був призначений радником Королеви Британії. У 2008 році став старшим суддею суверенних баз Кіпру. У 2011 року Моррісон був обраний одним із шести суддів Міжнародного кримінального суду. 26 жовтня 2015 року Ховард Моріссон посвячений у лицарі Королевою Єлизаветою II та отримав звання кавалера ордена Святого Михайла і Святого Георгія (KCMG) за заслуги перед міжнародним правосуддям і верховенством права.

Нагадаємо, генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала з генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та генпрокурором і міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро Угоду про створення спільної слідчої групи для розслідування агресії РФ та її воєнних злочинів на території України. Також документ скріпили підписами представники країн в Євроюсті.

Нагадаємо, МВС закликає українців фіксувати усі злочини рашистів. Також українців просять фіксувати злочини Росії для Міжнародного суду ООН.

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