Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня
У південній частині вночі та вранці місцями туман
Сьогодні, 21 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ. На решті території без опадів.
У південній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер північно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с.
Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 15°.
В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура впродовж доби 0-5° морозу.
На Київщині теж буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.
Вітер північно-західний , 5-10 м/с.
Температура по області протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
У Києві протягом доби 1-3° тепла.
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