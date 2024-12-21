Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня

Вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ

У південній частині вночі та вранці місцями туман

Сьогодні, 21 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ. На решті території без опадів.

У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 15°.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура впродовж доби 0-5° морозу.

Прогноз погоди на 21 грудня Укргідрометцентр

На Київщині теж буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура по області протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві протягом доби 1-3° тепла.