Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня
Вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ
фото з відкритих джерел

У південній частині вночі та вранці місцями туман

Сьогодні, 21 грудня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вночі у північних, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях, а вдень у південних, більшості центральних та східних областей невеликий дощ. На решті території без опадів.

У південній частині вночі та вранці місцями туман.

Вітер північно-західний, на півдні та сході країни північно-східний, 5-10 м/с.

Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, в Криму до 15°.

В Карпатах вночі невеликий сніг, вдень без опадів; температура впродовж доби 0-5° морозу.

Прогноз погоди на 21 грудня
Прогноз погоди на 21 грудня
Укргідрометцентр

На Київщині теж буде хмарно з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-західний , 5-10 м/с.

Температура по області протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

У Києві протягом доби 1-3° тепла.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди дощ Укргідрометцентр Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У селі Верхній Яловець термометр уранці 14 грудня показав 23°С нижче нуля
У Карпатах температура опустилася нижче -20 градусів: атмосферні фото
14 грудня, 13:10
На гору Піп Іван прийшла зима
Справжня зима. У Карпатах засніжило та знизилася температура повітря (фото)
14 жовтня, 12:10
Мінімальна температура повітря 28 вересня у Києві також виявилась найвищою для цього дня
Протягом двох днів вересень у Києві побив три температурні рекорди
30 вересня, 12:02
Як прогнозують синоптики у Києві температура вночі 15-17°, вдень 24-26°\
Вересень у столиці третій день поспіль б’є температурні рекорди
17 вересня, 13:46
Активність Сонця з 19 по 21 грудня 2024 року
Прогноз магнітних бур на 19-21 грудня: якою буде сонячна активність
19 грудня, 06:59
Температура повітря до березня залишатиметься переважно нижчою за рівень останніх двох років
Європу чекає найхолодніша зима з початку повномасштабної війни в Україні – Bloomberg
27 листопада, 12:20
На горі Піп Іван висота снігового покриву коливається від 20 до 90 см
Снігові замети до метра та мороз: у Карпати прийшла екстремальна зима
22 листопада, 15:05
Український лідер наголосив, що є партнери, які досі не виконали свої зобов'язання перед Україною
Наступна зима стане вирішальною для України – президент
30 жовтня, 14:36
Байден вчергове засудив повномасштабну російську агресію проти Україну
Байден про війну в Україні: Нас чекає дуже важка зима
18 жовтня, 14:00

Суспільство

Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня
Частину України накриють дощі: прогноз погоди на 21 грудня
В Ужгороді водій таксі скасував поїздку через прохання говорити українською
В Ужгороді водій таксі скасував поїздку через прохання говорити українською
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Затриманий на хабарі ексначальник Держпродспоживслужби Львівщини отримав нову посаду
Затриманий на хабарі ексначальник Держпродспоживслужби Львівщини отримав нову посаду
Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села
Герой України ліквідував однокласника-сепаратиста під час зачистки села
МЗС запускає систему «е-Консул»: які нові можливості отримають українці
МЗС запускає систему «е-Консул»: які нові можливості отримають українці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
127K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 грудня: ситуація на фронті
93K
Москва назвала ранковий масований ракетний удар по Києву актом помсти
47K
Радник Зеленського пояснив, як зʼявився нецензурний допис про Путіна
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 грудня 2024
40K
Допис відомого економіста після ракетного удару по центру Києва спровокував хвилю обурення
13K
Масштабна кібератака на українські держреєстри: нові подробиці від СБУ

Новини

20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua