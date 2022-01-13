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    Повінь у Бразилії: загинули 15 людей

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    У Бразилії 15 осіб загинули через повінь - Повінь у Бразилії: загинули 15 людей
    У Бразилії 15 осіб загинули через повінь
    фото: ВВС

    Сильні зливи на південному сході Бразилії призвели до зсувів ґрунту і повені

    У штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії зливи призвели до зсувів ґрунту і повені. Про це повідомляє ВВС News.

    Жертвами складних погодних умов стали щонайменше 15 осіб, серед них були діти. Водночас понад 28 тисяч жителів залишили свої будинки, щоб евакуюватися в безпечне місце.

    Зокрема, у місті Хуатуба річка вийшла з берегів і затопила цілі житлові квартали.

    Тепер 36 дамб у штаті на межі катастрофи.

    Нагадаємо, у листопаді поблизу острова Березань у Чорному морі на Миколаївщині затонув човен із людьми.

    До слова, біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС. В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей.

    До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.

    Теги: діти Бразилія річка повінь
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    Повінь у Бразилії: загинули 15 людей