Повінь у Бразилії: загинули 15 людей
Сильні зливи на південному сході Бразилії призвели до зсувів ґрунту і повені
У штаті Мінас-Жерайс на південному сході Бразилії зливи призвели до зсувів ґрунту і повені. Про це повідомляє ВВС News.
Жертвами складних погодних умов стали щонайменше 15 осіб, серед них були діти. Водночас понад 28 тисяч жителів залишили свої будинки, щоб евакуюватися в безпечне місце.
Зокрема, у місті Хуатуба річка вийшла з берегів і затопила цілі житлові квартали.
Тепер 36 дамб у штаті на межі катастрофи.
Нагадаємо, у листопаді поблизу острова Березань у Чорному морі на Миколаївщині затонув човен із людьми.
До слова, біля берегів Лівії потонули понад 75 мігрантів під час спроби потрапити до ЄС. В результаті цієї останньої трагедії цього року в Центральному Середземномор'ї загинуло понад 1300 людей.
До цього в Іонічному морі біля островів Паксі загинули 12 людей внаслідок аварії корабля. Повідомлялося, що на судні з нелегальними мігрантами могли бути близько 50 осіб. Відомо, що 21 із них вдалося врятувати.