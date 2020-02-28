  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Червоненко назвав головну помилку Криклія на посаді міністра інфраструктури

    • Розсилка
    Владислав Криклій був призначений міністром інфраструктури України у серпні минулого року - Червоненко назвав головну помилку Криклія на посаді міністра інфраструктури
    Владислав Криклій був призначений міністром інфраструктури України у серпні минулого року

    Ексміністр вважає, що нинішній міністр мав сам попроситися у відставку

    Ексміністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко вважає, що нинішній міністр інфраструктури Владислав Криклій повинен був добровільно скласти свої повноваження. Про це Червоненко сказав у програмі «Максимум», повідомляє телеканал «Наш».

    «Криклій, як чесний громадянин України і менеджер, повинен був встати і сказати: «Пане президенте, вибачте, будь ласка, призначте на будь-яку посаду, я буду служити країні і вам. Звільність мене. Мій досвід, бекграунд і розуміння держави – це не менеджемент трамвайного депо», - наголосив Червоненко.

    Також ексміністр вважає, що Криклій набрав до міністерства непрофесійну команду і привів країну до колапсу.

    Як повідомлялося, у серпні минулого року Владислав Криклій був призначений міністром інфраструктури України. До того з листопада 2015 року він обіймав посаду начальника Головного сервісного центру МВС України.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексміністр інфраструктури у 2016–2019 роках Володимир Омелян заявив, що Владислав Криклій не має жодних нових ідей для розвитку української інфраструктури.

    міністр Володимир Омелян Євген Червоненко Владислав Криклій
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ