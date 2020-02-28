Червоненко назвав головну помилку Криклія на посаді міністра інфраструктури



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Владислав Криклій був призначений міністром інфраструктури України у серпні минулого року

Ексміністр вважає, що нинішній міністр мав сам попроситися у відставку

Ексміністр транспорту і зв'язку Євген Червоненко вважає, що нинішній міністр інфраструктури Владислав Криклій повинен був добровільно скласти свої повноваження. Про це Червоненко сказав у програмі «Максимум», повідомляє телеканал «Наш».

«Криклій, як чесний громадянин України і менеджер, повинен був встати і сказати: «Пане президенте, вибачте, будь ласка, призначте на будь-яку посаду, я буду служити країні і вам. Звільність мене. Мій досвід, бекграунд і розуміння держави – це не менеджемент трамвайного депо», - наголосив Червоненко.

Також ексміністр вважає, що Криклій набрав до міністерства непрофесійну команду і привів країну до колапсу.

Як повідомлялося, у серпні минулого року Владислав Криклій був призначений міністром інфраструктури України. До того з листопада 2015 року він обіймав посаду начальника Головного сервісного центру МВС України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ексміністр інфраструктури у 2016–2019 роках Володимир Омелян заявив, що Владислав Криклій не має жодних нових ідей для розвитку української інфраструктури.