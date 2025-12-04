Прийомний син головного рабина України посмертно отримав «Хрест Героя»

Моше Асма: Мого сина Моті (Антона) який загинув захищаючи Україну, посмертно нагородили

Прийомний син головного рабина України Мататьягу (Антон) Самборський отримав посмертно орден «Хрест Героя». Про це повідомив головний рабин України Моше Асма у Facebook, передає «Главком».

«Мого сина Моті (Антона) який загинув захищаючи Україну, посмертно нагородили – орденом Героя! Представник його 46 бригади, на посмертному нагороджені ще попереднім орденом «За Мужність» розповідав, що Моті, по справжньому пожертвував собою, залишивсь на самоті з ворогом на своїй позиції – щоб врятувати побратимів та дуже важливе військове обладнання», – йдеться у дописі.

фото: головний рабин України/Facebook

Головний рабин України додав: «Для мене це велика гордість, хоч і крізь сльози, та честь, що зміг виховати справжнього Героя, та гордість не тільки єврейського народу! Вічна памʼять!».

Орден ««Хрест Героя» – це нагорода, яку започаткували у 24 ОМБр імені короля Данила. Її запровадили, щоб вшанувати памʼять і подвиг усіх загиблих побратимів з 2014 року у війні з Росією. Орден «Хрест Героя» запозичили з часів УНР. Нагорода дуже схожа на орден «Хрест Петлюри».

Як стало відомо 3 вересня 2024 року, захищаючи Україну, на війні загинув прийомний син головного рабина України Моше Реувена Асмана. Рабин повідомив, що прийомний син жив у його родині близько 10 років, а коли став дорослим, вирішив жити самостійно.

Нагадаємо, 12 вересня 2024 року у Центральній синагозі Києва відбулося прощання з прийомним сином головного рабина України – Мататьягу (Антоном) Самборським, який загинув на фронті захищаючи Україну.