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    За добу у Києві госпіталізували понад 100 людей з коронавірусом

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    У Києві за минулу добу виявили 625 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    За минулу добу у столиці від коронавірусу померли 42 людини

    У Києві за минулу добу виявили 625 хворих на коронавірус, 42 людини померли. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, передає сайт Київської міської державної адміністрації.

    Минулої доби у столиці захворіли: 353 жінки віком від 18 до 89 років і 226 чоловіків віком від 18 до 92 років. А також 28 дівчаток від одного до 17 років і 18 хлопчиків від 5 місяців до 17 років.

    Серед тих, хто померли: 21 жінка від 50 до 91 року та 21 чоловік від 53 до 88 років.

    «Найбільше випадків захворювання виявили в Оболонському районі – 125, у Дарницькому – 111, та в Дніпровському районі – 110 випадків», – зазначив мер.

    До лікарень столиці госпіталізували 107 хворих на коронавірус та 387 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

    Одужали минулої доби 130 людей. Загалом коронавірус подолали 234 137 мешканців столиці.

    Всього, за період пандемії, в Києві 6504 летальних випадки від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 269 218.

    Нагадаємо, невакцинованих українців вже завтра почнуть відсторонювати від роботи. Норма почне діяти з 8 листопада 2021 року.

    У столиці 7 листопада утворилися величезні черги людей, які бажають отримати вакцину від коронавірусу.

    До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

    Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

    Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

    Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

    Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.

    Теги: хвороби щеплення населення коронавірус
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    За добу у Києві госпіталізували понад 100 людей з коронавірусом