Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Чи можуть працівники ТЦК працювати у цивільному одязі? Офіційне роз'яснення
У Вінницькому ТЦК заявили, що військовослужбовці не здійснюють оповіщення громадян у цивільному одязі
Із 1 вересня всі групи оповіщення зобов’язані на момент сповіщення бути з увімкненими бодікамерами, які повинні працювати безперервно

В обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що у Вінницькій області висловилися щодо чуток про те, що представники ТЦК виконують свої обов’язки в цивільному одязі. Про це пише «Главком» із посиланням на заяву відомства у Facebook.

У ТЦК заявляють, що ця інформація є неправдивою і військовослужбовці не здійснюють оповіщення громадян у цивільному одязі. «Під час виконання службових обов’язків вони перебувають у військовій формі одягу з відповідними знаками розрізнення, згідно з наказом Міністерства оборони України № 606 від 20.11.2017», – йдеться в повідомленні.

Крім цього, у відомстві повідомили, що разом із представниками ТЦК може працювати поліція, Служба безпеки України або Державна прикордонна служба. Також зазначається, що всі члени групи оповіщення мають із собою посвідчення, що підтверджують їхні повноваження.

У Вінницькому обласному ТЦК також нагадали, що з 1 вересня 2025 року всі групи оповіщення зобов’язані на момент сповіщення бути з увімкненими бодікамерами, які повинні працювати безперервно.

«Записи зберігаються протягом 30 днів на захищеному сервері, їх заборонено видаляти або змінювати. Матеріали з камер можуть бути використані під час розгляду конфліктних ситуацій», – пояснили у відомстві. Там також закликали українців перевіряти все в офіційних джерелах та не поширювати фейкову інформацію.

Раніше «Главком» розповідав про те, як у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний випав із вікна п’ятого поверху. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні.

Також повідомлялося про те, що співробітники ТЦК затримали охоронця Анджеліни Джолі.Кортеж відомої голлівудської акторки Анджеліни Джолі, яка прибула до України, був зупинений працівниками територіального центру комплектування (ТЦК). За інформацією джерел у командуванні Сухопутних військ, військовослужбовці ТЦК на півдні країни перевірили охоронця акторки.

