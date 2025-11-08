Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося

Житель Запоріжжя пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації

Житель Запоріжжя відмовився від мобілізації, а на суді провину заперечував

У Запоріжжі до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Шевченківського районного суду, житель Запоріжжя пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У березні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте підсудний категорично відмовився її отримувати та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав та заявив, що він «не ухилявся від мобілізації». Житель Запоріжжя додав, відмовився від повістки, бо «ТЦК порушило права щодо обліку та видачі його військового документу».

Суд проаналізував матеріали справи та пояснив, що підсудний упродовж більше ніж як півтора року після відмови від отримання повістки, умисно ухиляється від з`явлення до ТЦК та СП і під час розгляду кримінального провадження, не вчиняв спроб виправити ситуацію та вступити до лав ЗСУ, що свідчить про його свідомі та умисні дії, спрямовані на уникнення призову за мобілізацією.

Жителя Запоріжжя визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

