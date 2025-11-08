Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Житель Запоріжжя пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації
фото з відкритих джерел

Житель Запоріжжя відмовився від мобілізації, а на суді провину заперечував

У Запоріжжі до трьох років позбавлення волі засудили чоловіка, який отримав повістку, проте відмовився від мобілізації. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на tsn.ua.

Як ідеться у вироку Шевченківського районного суду, житель Запоріжжя пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. У березні 2024 року йому намагались вручити повістку, проте підсудний категорично відмовився її отримувати та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину не визнав та заявив, що він «не ухилявся від мобілізації». Житель Запоріжжя додав, відмовився від повістки, бо «ТЦК порушило права щодо обліку та видачі його військового документу».

Суд проаналізував матеріали справи та пояснив, що підсудний упродовж більше ніж як півтора року після відмови від отримання повістки, умисно ухиляється від з`явлення до ТЦК та СП і під час розгляду кримінального провадження, не вчиняв спроб виправити ситуацію та вступити до лав ЗСУ, що свідчить про його свідомі та умисні дії, спрямовані на уникнення призову за мобілізацією.

Жителя Запоріжжя визнали винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до трьох років позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Як повідомляв «Главком», Оболонський районний суд Києва визнав винним військовозобов’язаного, родом із Донецька, в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації і призначив максимальне покарання – п’ять років тюрми.

На Вінниччині військовозобов’язаний відмовився воювати через бідність і відсутність сім’ї.

У Хмельницькому чоловік, якого суд визнав винним в ухиленні від мобілізації, втратив своє майно, окрім житла. Його конфіскувала держава.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя суд держава мобілізація вирок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Країна-агресор вже не намагається подобатися українцям, вона робить ставку на їхню зневіру та внутрішні чвари
«Москві потрібен тотальний хаос в Україні». Як російська пропаганда працює на четвертому році великої війни інтерв’ю
22 жовтня, 20:15
Наслідки удару по Запоріжжю
Атака на українські міста, заяви Трампа: головне за ніч
22 жовтня, 05:58
Народний депутат кількох скликань Сергій Пашинський, імовірно хвилюється, що повідомить слідству його колишній бізнес-партнер Сергій Тищенко
Діло пахне керосином Курченка. Чому Пашинський накинувся на свого спільника Судові хроніки
24 жовтня, 12:15
За словами Тетяни Петрук, проблеми з кадрами відчувають усі галузі
Відтік молоді до 22-х років і фокус на жінках у чоловічих професіях. «Метінвест» – про кадрові виклики промисловості
17 жовтня, 12:50
Адвокати засудженого на 27 років експрезидента Бразилії вимагають перегляду вироку
Адвокати засудженого на 27 років експрезидента Бразилії вимагають перегляду вироку
28 жовтня, 01:36
Техас вимагає від Kenvue та J&J виплатити штрафи в розмірі $10 тис. за кожне із 11 зазначених порушень
Прийом ліків та аутизм: штат Техас подав до суду на Johnson&Johnson
29 жовтня, 10:03
Туск не впевнений, наскільки «стабільним» виявиться санкційний підхід президента США Дональда Трампа до Москви
Зеленський зізнався прем’єр-міністру Польщі, скільки ще часу готова воювати Україна
26 жовтня, 15:55
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації
30 жовтня, 17:17
Окупанти атакували Запоріжжя
Заяви Трампа, вибухи в Росії, атака на Запоріжжя: головне за ніч
6 листопада, 05:51

Суспільство

Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Чоловік відмовився від мобілізації через дії ТЦК: чим усе закінчилося
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід
Мати дівчинки, яку примусили співати «Калінку-малінку»: Фіни забувають, що Росія – не просто сусід
Вулицю одного із сіл на Чернігівщині прикрашає НЛО
Вулицю одного із сіл на Чернігівщині прикрашає НЛО
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
Нацбанк презентував срібну пам’ятну монету «Архангел Михаїл»
Яку частку ринку легальних тютюнових виробів відкусили нелегальні вейпи? Названо цифру
Яку частку ринку легальних тютюнових виробів відкусили нелегальні вейпи? Названо цифру
Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята
Ветерани та військові ДШВ випустили музичний альбом у день професійного свята

Новини

Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
Сьогодні, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua