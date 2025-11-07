Головна Думки вголос Микола Підвезяний
search button user button menu button
Микола Підвезяний Головний редактор «Главкома»

Путінські ТЦК «нікого не ловлять»? Що треба знати українцям про мобілізацію в Росії

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У РФ з 1 січня 2026 року призов громадян буде здійснюватися протягом усього року
колаж: glavcom.ua/фото: depositphotos.com

Путін боїться вимовляти слово «мобілізація», але вона ніколи там не зупиняється

Минулої неділі я їхав в таксі, і молодий таксист (з відстрочкою!) ні з того ні з сього почав навалювати щось про ТЦК. Я все це слухав-слухав аж до моменту «вони всі уроди, які не мають права жити»... Далі я вже не міг повністю себе контролювати.

У фіналі таксист вибачався і казав, що він погарячкував, «не подумав». І це все наслідок того, що він читає якісь там Telegram-канали.

Чи було його каяття в цей момент щирим? Сумніваюся. Бо мій рейтинг в додатку «Уклона» понизився в цей день на одну десяту.

Єдине, що я хотів йому щиро побажати під час тієї поїздки – опинитися десь на Росії і попробувати там пограти в їхню «гру в кальмара».

На «Главкомі» вийшло цікаве інтерв'ю з представником російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєвим. Це формування намагається перешкодити роботі «фабрики м'яса», яку відкрив Кремль. Простими словами – активісти намагаються рятувати росіян від самі знаєте чого.

Головний висновок: Путін боїться вимовляти слово «мобілізація», але вона ніколи там не зупиняється.

Кілька цитат про те, як все влаштовано, і чому в уяві наших фанатів телеграмканалів путінські ТЦК «людяні» і «нікого не ловлять».

  • «Сенсу в тому, щоб просто масово розсилати повістки – немає».
  • «Нащо платити зайві гроші, якщо людей на війну можна брати безкоштовно?».
  • «Для того, щоб «намотати» людину на контракт, достатньо її зупинити на вулиці та сунути пакет з відповідним змістом у кишеню».
  • «Ми вже бачили на фронті всіх, кого тільки можна».
  • «В Міноборони сидять досвідчені шахраї, які знають, як заманювати людей та переконувати підписати контракт».
  • «Жодних стимулів добровільно здаватися в полон ні в кого немає».
  • «Дезертирує будь-хто, у кого відкривається якесь вікно можливості».
  • «На жаль, Путін – не крадій шапок і не якийсь нудний радянський функціонер, а бандит, кровопивця і чудовисько».
Детальніше читайте в інтерв’ю 👉Чи буде нова мобілізація в Росії? Путін запустив «Гру в кальмара»
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Міноборони путін мобілізація росія українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навіщо Путін демонструє ядерну торпеду
Таємна мета «Посейдона»: що Кремль намагається показати світу
Вчора, 21:19
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
Американська розвідка повідомила, чи готовий Кремль до переговорів про мир після нових санкцій
29 жовтня, 04:59
Пхеньян і Москва вкотре підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
Пхеньян і Москва вкотре підтвердили союз: Путін прийняв дипломатку з КНДР
28 жовтня, 01:59
Стубб попередив, що росіяни намагаються нав'язати Трампу позицію Путіна
Стубб: Росіяни намагаються вплинути на позицію Трампа щодо України
25 жовтня, 23:32
Зафіксовано вибухи в районі цілі та масштабну пожежу на території підприємства
Генштаб розкрив подробиці ураження ураження нафтопереробного заводу «Рязанський»
23 жовтня, 15:26
Зеленський повідомив, що Путін користується ресурсом США та будує відносини з Америкою
Зеленський розказав, чим Путін постійно «підкупляє» Трампа
20 жовтня, 10:11
За даними ЗМІ, Ахмед аш-Шараа пропонував передислокувати російські війська до сирійсько-ізраїльського кордону
Reuters: Президент Сирії запропонував Путіну розмістити війська на кордоні з Ізраїлем
16 жовтня, 16:41
Розвідка Британії повідомила про втрати РФ з початку вторгнення
Британська розвідка назвала масштаби втрат РФ на війні
14 жовтня, 20:10
Росія блокує ремонт Запорізької АЕС і робить удари по цивільній інфраструктурі
Зеленський назвав точку на карті України, яка сьогодні найбільше хвилює світових лідерів
9 жовтня, 10:29

Микола Підвезяний

Путінські ТЦК «нікого не ловлять»? Що треба знати українцям про мобілізацію в Росії
Путінські ТЦК «нікого не ловлять»? Що треба знати українцям про мобілізацію в Росії
Доля України вирішувалася на серветці у буфеті Верховної Ради
Доля України вирішувалася на серветці у буфеті Верховної Ради
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
Ставка на три літаки. Якою буде українська військова авіація
Партія «ЗСУ». Цинічно чи патріотично?
Партія «ЗСУ». Цинічно чи патріотично?
«Томагавки», Будапешт-2 та обмін територіями. Про що розказав Зеленський після повернення з США
«Томагавки», Будапешт-2 та обмін територіями. Про що розказав Зеленський після повернення з США
Помер Леонід Грач. Головний комуніст Криму «прозрів» лише після окупації
Помер Леонід Грач. Головний комуніст Криму «прозрів» лише після окупації

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua