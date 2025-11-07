Путінські ТЦК «нікого не ловлять»? Що треба знати українцям про мобілізацію в Росії

У РФ з 1 січня 2026 року призов громадян буде здійснюватися протягом усього року

Путін боїться вимовляти слово «мобілізація», але вона ніколи там не зупиняється

Минулої неділі я їхав в таксі, і молодий таксист (з відстрочкою!) ні з того ні з сього почав навалювати щось про ТЦК. Я все це слухав-слухав аж до моменту «вони всі уроди, які не мають права жити»... Далі я вже не міг повністю себе контролювати.

У фіналі таксист вибачався і казав, що він погарячкував, «не подумав». І це все наслідок того, що він читає якісь там Telegram-канали.

Чи було його каяття в цей момент щирим? Сумніваюся. Бо мій рейтинг в додатку «Уклона» понизився в цей день на одну десяту.

Єдине, що я хотів йому щиро побажати під час тієї поїздки – опинитися десь на Росії і попробувати там пограти в їхню «гру в кальмара».

На «Главкомі» вийшло цікаве інтерв'ю з представником російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєвим. Це формування намагається перешкодити роботі «фабрики м'яса», яку відкрив Кремль. Простими словами – активісти намагаються рятувати росіян від самі знаєте чого.

Головний висновок: Путін боїться вимовляти слово «мобілізація», але вона ніколи там не зупиняється.

Кілька цитат про те, як все влаштовано, і чому в уяві наших фанатів телеграмканалів путінські ТЦК «людяні» і «нікого не ловлять».