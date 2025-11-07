Путінські ТЦК «нікого не ловлять»? Що треба знати українцям про мобілізацію в Росії
Путін боїться вимовляти слово «мобілізація», але вона ніколи там не зупиняється
Минулої неділі я їхав в таксі, і молодий таксист (з відстрочкою!) ні з того ні з сього почав навалювати щось про ТЦК. Я все це слухав-слухав аж до моменту «вони всі уроди, які не мають права жити»... Далі я вже не міг повністю себе контролювати.
У фіналі таксист вибачався і казав, що він погарячкував, «не подумав». І це все наслідок того, що він читає якісь там Telegram-канали.
Чи було його каяття в цей момент щирим? Сумніваюся. Бо мій рейтинг в додатку «Уклона» понизився в цей день на одну десяту.
Єдине, що я хотів йому щиро побажати під час тієї поїздки – опинитися десь на Росії і попробувати там пограти в їхню «гру в кальмара».
На «Главкомі» вийшло цікаве інтерв'ю з представником російського антивоєнного руху «Идите лесом» Іван Чувіляєвим. Це формування намагається перешкодити роботі «фабрики м'яса», яку відкрив Кремль. Простими словами – активісти намагаються рятувати росіян від самі знаєте чого.
Головний висновок: Путін боїться вимовляти слово «мобілізація», але вона ніколи там не зупиняється.
Кілька цитат про те, як все влаштовано, і чому в уяві наших фанатів телеграмканалів путінські ТЦК «людяні» і «нікого не ловлять».
- «Сенсу в тому, щоб просто масово розсилати повістки – немає».
- «Нащо платити зайві гроші, якщо людей на війну можна брати безкоштовно?».
- «Для того, щоб «намотати» людину на контракт, достатньо її зупинити на вулиці та сунути пакет з відповідним змістом у кишеню».
- «Ми вже бачили на фронті всіх, кого тільки можна».
- «В Міноборони сидять досвідчені шахраї, які знають, як заманювати людей та переконувати підписати контракт».
- «Жодних стимулів добровільно здаватися в полон ні в кого немає».
- «Дезертирує будь-хто, у кого відкривається якесь вікно можливості».
- «На жаль, Путін – не крадій шапок і не якийсь нудний радянський функціонер, а бандит, кровопивця і чудовисько».
