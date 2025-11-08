У Тернополі чоловік, тікаючи із ТЦК, випав із вікна п’ятого поверху

За фактом інциденту проводиться службове розслідування

У ніч проти 8 листопада у Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки військовозобов’язаний випав із вікна п’ятого поверху. Чоловіка госпіталізували до реанімаційного відділення обласної лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ТЦК та СП.

Там зазначили, що близько опівночі до Тернопільського ТЦК та СП доставили військовозобов’язаного громадянина Т., який не мав ані відстрочки від призову, ані бронювання. Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.

«З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій щодо притягнення до адміністративної відповідальності, його було тимчасово розміщено в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних», – повідомили в ТЦК.

Згодом, близько третьої ночі, чоловік, перебуваючи в санвузлі спального приміщення на п’ятому поверсі, «демонтував склопакет вікна, зв’язав власний одяг та, намагаючись спуститися по ньому, зірвався та впав на дах їдальні, яка розташована на першому поверсі».

Працівники територіального центру викликали карету швидкої медичної допомоги. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні. Йому надали необхідну медичну допомогу і зараз потерпілий перебуває у стабільному стані.

На місці події працюють правоохоронці. За фактом інциденту проводиться службове розслідування.

Нагадаємо, 30 жовтня під час проведення мобілізаційних заходів в Одеському районі, на військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП напав натовп. Є постраждалі серед військовослужбовців.

До слова, уранці 2 жовтня у Кривому Розі під час перевірки документів чоловік напав на представників ТЦК. Він дістав холодну зброю та завдав поранень нею двом військовослужбовцям