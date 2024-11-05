Бійці ГУР показали, як нищать техніку ворога

На одному із напрямків бійці ГУР дронами знищили багато техніки окупантів

Воїни спецпідрозділу «Кабул 9» ГУР Міноборони за допомогою дронів знищили кілька вантажівок, фургонів, легкових автомобілів і мотоцикл росіян. Про це воїни повідомили у своєму Телеграм-каналі.

«Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» продовжують бойову роботу на фронті. За допомогою fpv знищили чергову гору ворожих транспортних засобів – спалили декілька вантажівок, фургонів і легкових автомобілів, що їх російські окупанти використовували для підвозу на позиції особового складу, зброї та обладнання», – ідеться у повідомленні.

Крім того, розвідники уразили один мотоцикл.

«Також вдалось вполювати московита-мотоцикліста, який у сутінках пересувався полем – схоже, в останню хвилину свого ганебного існування він міг переконатись, що шастати Україною на мотоциклах теж суворо заборонено і смертельно небезпечно», – зазначили в ГУР.

До слова, у Росії у ніч проти 3 листопада частково зійшов із рейок потяг із вугіллям. Це сталося у Башкирії, про що повідомляє Приволзька транспортна прокуратура РФ.

До слова, кіберфахівці ГУР у п'ятницю, 1 листопада, здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму. Про це повідомляє NV, посилаючись на джерела у спецслужбах.

Нагадаємо, представники Головного управління розвідки долучились до радіодиктанту, який провели 25 жовтня. Текст диктанту – «Магія голосу» – написала Оксана Забужко.