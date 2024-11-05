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Бійці ГУР показали, як нищать техніку ворога

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Бійці ГУР показали, як нищать техніку ворога
Бійці ГУР знищили техніку окупантів
Фото: ГУР МО

На одному із напрямків бійці ГУР дронами знищили багато техніки окупантів

Воїни спецпідрозділу «Кабул 9» ГУР Міноборони за допомогою дронів знищили кілька вантажівок, фургонів, легкових автомобілів і мотоцикл росіян. Про це воїни повідомили у своєму Телеграм-каналі.

«Воїни спецпідрозділу ГУР МО України «Кабул 9» продовжують бойову роботу на фронті. За допомогою fpv знищили чергову гору ворожих транспортних засобів – спалили декілька вантажівок, фургонів і легкових автомобілів, що їх російські окупанти використовували для підвозу на позиції особового складу, зброї та обладнання», – ідеться у повідомленні.

Крім того, розвідники уразили один мотоцикл.

«Також вдалось вполювати московита-мотоцикліста, який у сутінках пересувався полем – схоже, в останню хвилину свого ганебного існування він міг переконатись, що шастати Україною на мотоциклах теж суворо заборонено і смертельно небезпечно», – зазначили в ГУР.

До слова, у Росії у ніч проти 3 листопада частково зійшов із рейок потяг із вугіллям. Це сталося у Башкирії, про що повідомляє Приволзька транспортна прокуратура РФ.

До слова, кіберфахівці ГУР у п'ятницю, 1 листопада, здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму. Про це повідомляє NV, посилаючись на джерела у спецслужбах.

Нагадаємо, представники Головного управління розвідки долучились до радіодиктанту, який провели 25 жовтня. Текст диктанту – «Магія голосу» –  написала Оксана Забужко.

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Теги: окупанти прокуратура Міноборони війна потяг Оксана Забужко мотоцикл ГУР

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