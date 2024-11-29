Провідний інженер одного з енергетичних держпідприємств оформлював фіктивні броні – ДБР

Залежно від складності «послуга» коштувала від $200 до $2 тис.

Підозрюваний підробив документи понад 400 військовозобов'язаним чоловікам

Працівники Державного бюро розслідувань викрили провідного інженера однієї з філій державного енергетичного підприємства на оформлені фіктивного бронювання військовозобов’язаних чоловіків. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Як зазначають правоохоронці, інженер, маючи доступ до наказів Міністерства економіки, відповідно до яких приймались рішення щодо бронювання військовозобов’язаних, виготовляв липові витяги з відповідних наказів. До них він вносив недостовірні відомості про те, що ці громадяни нібито працюють на різних держпідприємствах критичної інфраструктури та підпадають під відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації строком на шість місяців.

«Крім цього, він виготовляв підроблені документи щодо належності того чи іншого підприємства до категорії критично важливого для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також щодо бронювання їх працівників. Встановлено, що були підроблені документи стосовно працівників 12 підприємств, загалом щодо 454 громадян. Залежно від складності «послуга» коштувала від $200 до $2 тис.», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, фіктивні документи, які виготовляв інженер, використовувались при перевірці військово-облікових документів у громадян, вносились до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також при перетині державного кордону України.

«Такі махінації завдали шкоди законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань під час дії воєнного стану. Правоохоронці провели 20 обшуків, під час яких вилучили комп’ютери, носії інформації, підроблені документи та списки осіб, що скористались протиправною схемою», – додає ДБР.

Провідному інженеру повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань (ч. 1 ст. 114-1 КК України). Вручене клопотання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі продовжуються слідчі дії для встановлення інших громадян та юридичних осіб, яким були підроблені документи. Також здійснюється перевірка можливої причетності до протиправних дій інших осіб, в тому числі службових осіб міністерств, РТЦК та СП.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітників Одеського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які вимагали у військовозобов’язаних гроші на блокпостах області.

Також правоохоронці викрили керівника районного територіального центру комплектування на Закарпатті та заступника командира однієї з бригад тероборони. Вони пропонували військовозобов’язаному за гроші уникнути мобілізації.

Як повідомлялося, на Волині оголосили підозру начальнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за хабарі оновлював дані військовозобов’язаним чоловікам.

Раніше правоохоронці ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації, у яких були залучені представники територіальних центрів комплектування. Організаторам протиправних дій було повідомлено про підозру. Зловмисників було викрито в Одеській, Донецькій, Черкаській, Хмельницькій та Чернігівській областях.