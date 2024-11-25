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Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну

Ірина Бура
glavcom.ua
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Італія відповіла, чи відправить свої війська в Україну
фото з відкритих джерел

Італія допомагає Україні політично, фінансово і військово, однак країна не буде посилати солдатів воювати в Україну

Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну. Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, пише ANSA.

«Ми не відправимо жодного солдата воювати в Україну», – сказав Таян.

Він наголосив, що Італія допомагає Україні політично, фінансово і військово. І це буде відбуватись і надалі, однак країна не буде посилати солдатів воювати в Україну.

Таке рішення він пояснив прагненням «уникнути ескалації» .

«Ми повинні уникати ескалації, Росія бере на себе серйозну відповідальність, залучаючи до війни північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів та іранських маріонеток», – сказав Таджані.

Нагадаємо, Італія відмовила Україні в застосування зброї за межами своєї території. Італійське озброєння у війні проти Російської Федерації може бути застосовано тільки на українській території. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Італія вирішила виділити €200 млн на відновлення української електромережі, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів з боку російських військ.

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Теги: МЗС росія міністр війна Італія Україна озброєння

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