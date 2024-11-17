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Третина запчастин до автівок, які передають західні партнери ЗСУ, вже виробляються в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Третина запчастин до автівок, які передають західні партнери ЗСУ, вже виробляються в Україні
БМП Bradley та Marder
фото з відкритих джерел

Вартість українських запчастин виходить удвічі-тричі меншою, ніж у західних виробників

Близько 30% запчастин та деталей до військової автотехніки, яку надають Збройним силам України партнери з країн НАТО, виготовляють приватні українські підприємства. Про це повідомили «Главкому» в командуванні Сил логістики ЗСУ.

У цілому вартість цих запчастин виходить удвічі-тричі меншою, ніж у західних виробників, і вони витримують експлуатацію фронтовими шляхами на 2-3 тис. км більше, ніж аналоги, виготовлені на потужностях «материнських» автобудівельних компаній, стверджують у Силах логістики.

Зокрема, в Україні вже налагоджено виробництво броньованого скла всіх типів, гальмівних колодок, гальмівних дисків, всіх фільтрів, шлангів і багато інших запчастин та деталей до автівок, які передаються для захисту України по лінії міжнародного технічного співробітництва.

Як повідомлялося, Україна наступного року планує наростити виробництво зброї, зокрема дронів і балістичних ракет.

До слова, на закупівлю озброєння та військової техніки наступного року уряд заклав у проєкті державного бюджету на 65% більше коштів. Це зростання майже на 300 млрд грн, або на $7 млрд. Наразі Україна виробляє таку кількість різної зброї, яка у 2022 році здавалася б неможливою. У 2023 році виробництво зброї зросло втричі. А за перші вісім місяців цього року виробництво нарощено ще удвічі. 

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Теги: Україна озброєння війна росія

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