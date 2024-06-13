Мобілізація до 25 років: чому чоловіків, визнаних обмежено придатними, можуть мобілізувати

При оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, направляють на ВЛК

Чоловіки, яким не виповнилося 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були свого часу визнані обмежено придатними, можуть бути мобілізовані. Про відповідну колізію у законодавстві пише «Судово-юридична газета».

Виявляється, не існує порядку переведення з обліку військовозобов'язаних на облік призовників чоловіків до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, і надалі після проходження повторного медогляду будуть визнані придатними.

Здавалося б, має діяти загальна норма про вік – однак на практиці, як розповідають читачі «Судово-юридичної газети», з цим вже виникають великі питання.

Відповідно до нині чинної редакції Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку не підлягають військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу. Однак що робити із тими, хто цю підготовку чи службу не проходив – не визначено.

Зокрема, як розповіли читачі газети, при оновленні даних у ТЦК деяких студентів, які закінчують бакалаврат і зареєстровані на іспити у магістратуру, маючи тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, видане як обмежено придатному, направляють на ВЛК.

Як виникла ця колізія у законодавстві

Так, громадяни до 25 років, стосовно яких при приписці до призовних дільниць згідно з п'ятим абзацом частини 10 статті 14 попередньої редакції Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» було прийняте рішення «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язаних», були взяті на військовий облік військовозобов'язаних згідно першого пункту старої редакції статті 37 цього Закону, як звільнені від призову на строкову військову службу.

Після змін з вищевказаного п'ятого абзацу частини 10 статті 14 Закону «Про військовий обов'язок і військову службу» було вилучено слова «в мирний час, обмежено придатний у воєнний час, підлягає взяттю на військовий облік військовозобов’язаних» згідно з Законом про скасування статусу обмежено придатних (Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист» від 21.03.2024).

Також Законом про посилення мобілізації, який набув чинності 18 травня, вищевказану статтю 37 було викладено в новій редакції. У першому пункті оновленої статті 37 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» вказано, що громадяни, придатні до військової служби, віком до 25 років підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Однак порядку зняття раніше визнаних обмежено придатними чоловіків до 25 років з обліку військовозобов’язаних і взяття на облік призовників немає.

Згідно з прикінцевими та перехідними положеннями про скасування статусу обмежено придатних вищезазначені громадяни підлягають повторному медичному огляду з метою визначення придатності до військової служби.

З урахуванням змін у переліку хвороб для визначення ступеню придатності, більшість з таких чоловіків після проходження огляду будуть визнані придатними до військової служби.

При цьому слід підкреслити, що хоча 7 червня Кабмін і передбачив, що до досягнення 25-річного віку чоловіки не направляються на ВЛК, але це стосується лише тих чоловіків, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Отже, відповідна категорія чоловіків до 25 років, які не проходили військову службу чи військову кафедру, але були в свій час визнані обмежено придатними, звернулася до Кабміну стосовно необхідності терміново розробити порядок зняття таких громадян з обліку військовозобов’язаних і взяття на облік призовників. Також вони просять заборонити мобілізувати без їхньої згоди вищевказаних громадян, в той час, поки розробляється порядок переведення їх на облік призовників.

Слід зауважити, що в свій час Законом №766-XIV у статті 27 частини третьої було передбачено, що військовозобов'язані, переведені в запас за станом здоров'я без проходження військової служби, в разі визнання їх до 25 років придатними до військової служби, знову стають на облік як призовники та підлягають призову на строкову військову службу на загальних підставах. Зараз такої норми немає, а відповідно до частини п'ятої статті 23 оновленого Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку лише ті військовозобов’язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу» чи базову військову службу.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт 11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», у якому закладена концепція економічного бронювання.

Раніше повідомлялося, що військовозобов’язані, які будуть намагатися уникнути мобілізації, будуть все частіше мати проблеми із отриманням послуг. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю, опублікованому на YouTube-каналі «Це ніхто не буде дивитись» 11 червня.

До слова, Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети.