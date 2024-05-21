Відключення електроенергії зашкодять оборонці України – The New York Times

Під час війни наявність електроенергії для військового виробництва критично важлива

Відключення електроенергії уповільнює виробництво і робить його дорожчим

Атаки Російської Федерації по Україні викликають дедалі більше занепокоєння, адже відключення електроенергії вплине не лише на споживачів, але й завдасть шкоди оборонній промисловості. Про це повідомляє The New York Times.

«Це, безумовно, уповільнює виробництво і робить його дорожчим. Цивільному населенню легше вижити без електроенергії, але для військового виробництва під час війни її наявність критично важлива», – сказав координатор зусиль із забезпечення військових зброєю Олександр Дмитрієв.

Зазначається, що компанія ДТЕК також закликала інші країни надати Україні вживане обладнання, яке їм більше не потрібне.

Прессекретар компанії Павло Білодід заявив, що швидко купити або замовити виробництво нового обладнання неможливо, тому отримання вживаного обладнання з країн, яким воно вже не потрібне, є єдиним способом, і для цього потрібна лише їхня політична воля.

Як пише NYT, електроенергетичне обладнання, яке можна використати в Україні, перебуває в пострадянських країнах Східної Європи. Багато з них вже почали працювати над тим, щоб його передати.

Україна також просить надати їй більше систем протиповітряної оборони, особливо системи Patriot американського виробництва, як для захисту своєї електромережі, так і для протистояння російському наступу на північному сході Харківської області.

Зазначається, що зима 2022−2023 років була особливо важкою для українців після того, як російські війська завдавали ударів електростанціях, залишивши значну частину населення без тепла в лютий мороз.

Однак через нестачу зброї, особливо після сповільнення американської допомоги, українські війська стали менш здатними захистити себе від російського терору.

Нагадаємо, що світло вимикатимуть в Україні поки не відновиться генерація.

Зазначимо, що після російських ударів українська енергетика втратила суттєву частину генерації, тож їй потрібен час на відновлення. Також стало відомо, що Україна готується до наступного опалювального сезону, і це передбачає, зокрема, планові ремонти та підготовку атомної генерації.

Раніше стало відомо, що відключення електроенергії в Україні навряд чи будуть запроваджувати кожен день. Ймовірно, дефіцит в енергосистемі буде виникати періодами.

До слова, Гендиректор Yasno звернувся до українців з проханням економити електроенергію. За його словами, Україна має три шляхи зменшити дефіцит: відбудова побитої генерації, розширення можливостей по імпорту та економія споживання.