ТЦК повідомив, які документи мають носити з собою військовозобов’язані

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які перебувають на території України, протягом 60 днів необхідно оновити свої дані у військкоматах

Актуалізувати свої дані можна будь-яким способом, як через ЦНАП, так і через застосунок «Резерв+»

Військовозобов’язані, призовники та резервісти мають постійно носити з собою приписне посвідчення, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, залежно від відношення до військової служби. Про це інформує Кременчуцький районний Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«При цьому, важливо мати інформацію, щодо оновлення даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Це може бути VIN-код, що отриманий у ТЦК та СП, витяг, отриманий через ЦНАП, або інформація з реєстру «Оберіг" у застосунку «Резерв+», – йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що актуалізувати свої дані можна будь-яким способом, як через ЦНАП, так і через застосунок «Резерв+».

«Якщо у витягу не відображається VIN-код (21 цифра), то необхідно звертатися виключно до ТЦК та СП для уточнення інформації», – додали у ТЦК.

Нагадаємо, Кабмін дозволив співробітникам ТЦК виписувати повістки цілодобово.

Як повідомлялося, Кабмін зобов'язав українців за кордоном особисто стати на військовий облік в ТЦК