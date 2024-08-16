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Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Горіховий спас відмічають 16 серпня
фото з відкритих джерел

Горіховий Спас або Спас на полотні – це третє завершальне свято з трьох літніх Спасів

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Тому 16 серпня 2024 року православні християни і греко-католики відзначають Третій Спас – Горіховий.

Що стосується назви Горіховий Спас, то вона пояснюється тим, що саме наприкінці літа починають збирати волоські і лісові горіхів на зиму. Також в цей період завершуються жнива, з нового урожаю збирають колоски, з яких роблять свіжий хліб (тому ще одна назва свята – Хлібний Спас).

«Главком» підібрав найбільш красиві привітання та листівки на Горіховий Спас.

 Зміст

Привітання з Горіховим Спасом 2024 у прозі

Дорогі мої! З Горіховим Спасом вас вітаю! Нехай цей час приносить вам радість і тепло. Хай збирання горіхів буде заповнене веселощами і відкриває нові перспективи. Бажаю вам міцного здоров'я, щастя у сім'ї та родинному колі!

***

З настанням Горіхового Спасу вітаю вас! Нехай дари природи приносять вам відпочинок і насолоду. Нехай цей час стане можливістю зібратися разом з близькими, ділитися враженнями та планами. Бажаю вам тепла у серці, гармонії в душі та невичерпної енергії!

***

Вітаю з чудовим святом – Горіховим Спасом! Бажаю вам рясних врожаїв і вдалих зборів горіхів. Нехай ця пора подарує вам натхнення для нових починань, а теплі сімейні моменти стануть незабутніми. Зичу вам миру, радості та взаєморозуміння в цей осінній період!

***

У Горіховий Спас бажаю благодаті і тепла. Нехай ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, нехай щастя буде вічним і міцним. Любові, віри і взаєморозуміння.

***

Вітаю з Хлібним Спасом! Колос у полі наливається, до тебе здоров'я і багатство приходять. Зрізали колос, випекли хліба – це щастя в дім прийшло. Дай Боже тобі здоров'я, добробуту і щастя! Будь міцний духом і тілом, тоді все додасться. Щасливого Спаса!

***

Вітаю з Горіховим Спасом і бажаю міцного здоров'я, як горіхова шкаралупа, добрих справ у житті та Божої благодаті. Нехай твоя душа завжди знаходить порятунок у милосерді, нехай твій шлях по життю буде світлим і радісним, нехай йдеться тобі по ньому легко й вільно, ніби по горіховому гаю.

***

Вітаю з Хлібним або Горіховий Спасом. Бажаю вам, щоб цього дня ніщо не затьмарило вашого свята, сонце яскраво світило у ваші вікна, а легкий вітерець гладив колосся пшениці на полях. Гарного врожаю і щастя в дім!

***

Нехай хліб нового врожаю буде смачним для тебе і твоїх близьких. Нехай Господь береже тебе і ти будеш завжди здоровий і веселий. Від щирого серця вітаю тебе з цим світлим святом і бажаю світла в душі, добра і миру в домі, щастя і успіху в житті! З Горіховим Спасом!

***

З Третім Горіховим Спасом! Нехай Всевишній і ангели бережуть тебе від бід і негараздів! Нехай попереду буде багато довгих і щасливих років життя. Міцної тобі віри, чистоти думок і взаєморозуміння!

***

Вітаю з Горіховим Спасом! Бажаю міцного здоров'я, добрих справ та Божої благодаті.

Привітання з Горіховим Спасом  у віршах 

З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми й хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

З Горіховим спасом вас вітаю щиро,
Бажаю щастя, радості й тепла.
Хай доля буде вам ласкавою і милою,
І здійсняться всі ваші мрії в цей чудовий час!

***

Третій спас. Ще тепло і спокійно,
Й повниться щастям душа!
Горіховий спас ми зустрінемо гідно!
До церкви підем в молитвах.
Послухаєм службу, освятим врожай,
Хай сповняться мрії душі,
Бажаю вам долі і гарної карми
І миру нам всім на віки!

***

З нової пшениці ми хліб спечемо,
З ближнього лісу з собою принесемо
Стиглих горіхів повні жмені,
Гей, збирайтеся до свята, гості!
На стіл ми і хліб, і горіхи поставимо,
З Горіховим Спасом людей всіх привітаємо!

***

Ось і настав Горіховий Спас,
Бажаю, щоб свято вітало і вас!
Побільше удома різних припас,
Господь береже і рятує хай вас!

***

Непомітно прокотилось літо,
Скоро осінь гляне розмаїто…
У садах плоди висять налиті -
Груші й яблуні всі соковиті!
Побажаю, щоб були ви ситі,
І веселі, працьовиті!
Ласкою Божою обвиті,
Не даремно щоб роки були прожиті…
З Горіховим Спасом!

***

Абсолютного щастя бажаю для вас
У цей священний день – Горіховий Спас!
Ніколи хай не буде ваш стіл порожнім,
Хай радість і щастя заходить в ваш дім.
Нехай дороги всі тільки навпростець ведуть,
А друзі й кохані нізащо не зрадять!

Привітання з Горіховим Спасом у картинках

Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
Горіховий Спас 2024: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10

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Теги: свята релігія православна церква Українська православна церква УГКЦ

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