На Чернігівщині ще одна громада проголосувала за перехід до ПЦУ

Голосування відбулося в будинку культури в присутності представників місцевої влади та чернігівської єпархії ПЦУ

Село Шестовиця пережило російську окупацію, тому більшість мешканців виступають категорично проти Московської церкви

На Чернігівщині дедалі більше релігійних громад виявляють бажання відмовитися від приналежності до Московського патріархату. Так, за результатами загальних зборів одноголосним рішенням мешканців села Шестовиця Киїнської громади Чернігівського району було прийнято рішення про перехід Свято-Миколаївської парафії до Православної церкви України. Про це повідомляє місцеве видання «Час Чернігівський».

Голосування відбулося в будинку культури в присутності представників місцевої влади та чернігівської єпархії ПЦУ. Загалом за перехід проголосували 52 мешканці села.

Село Шестовиця пережило російську окупацію, тому більшість мешканців виступають категорично проти церкви з релігійним центром в країні-агресорі.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в цілому урядовий законопроєкт № 8371 щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Під це визначення потрапляє Московська церква, яка працює в Україні під брендом УПЦ МП.

Раніше 23 липня народні депутати заблокували трибуну Верховної Ради через відмову розглядати законопроєкт про заборону УПЦ МП. На Погоджувальній раді у спікера було прийняте рішення розпочати розгляд цього питання на першому засіданні Верховної Ради після кількатижневої перерви.

10 серпня президент Володимир Зеленський у відеозверненні анонсував рішення, яке «зміцнить українську духовну незалежність» та «позбавить Москву останніх можливостей обмежувати свободу українців».

Нагадаємо, що фракція «Слуга народу» разом із представниками ОПЗЖ відмовилася розглядати питання заборони Московської церкви. Згодом стало відомо, що погоджувальна рада депутатських фракцій прийняла рішення, що Верховна Рада не буде працювати певний час. Причиною цьому стало небажання деяких депутатів розглянути законопроєкт про заборону Московської церкви в Україні.

До слова на засіданні у травні народні депутати від «Європейської Солідарності» заблокували трибуну Верховної Ради, вимагаючи ухвалення рішення про створення тимчасової слідчої комісії щодо фортифікацій та дронів для ЗСУ, а також розгляду законопроєкту про заборону УПЦ МП.