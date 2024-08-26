Боксер Усик назвав свого духівника

Усик наголосив, що він вірить в бога, ходить до церкви і не планує її міняти

Володар титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі боксер Олександр Усик висловив підтримку Українській православній церкві Московського патріархату та зазначив, що Блаженніший Митрополит Онуфрій є людиною, яка наставляє його у вірі. Про це спортсмен сказав у інтер'ю.

Усик зауважив, що його питають про приналежність до церкви люди, які «ніколи в житті не були на ранковій службі».

«Як мені відповісти людині, яка не знає жодної молитви чи жоден раз не була на Літургії? Я православний християнин і крапка. Я ходжу в українську православну церкву. Московського патріархату в нас немає документально. Хай мені покажуть, де документально є Московський патріархат», – пояснив свою позицію боксер.

Усик наголосив, що він вірить в бога, ходить у церкву і не планує її міняти.

«Я відчуваю монахів. Людей, які моляться за мене. В рингу прям відчуваю. Не хейтера, який каже, що я в якусь неправильну церкву ходжу, а молитву людей. Звичайних, монахів, які там по 40 років живуть, дехто більше», – сказав боксер.

Також Усик лав відпповідь на питання, хто є його духовним наставником. «Блаженніший Митрополит Онуфрій і Владика Спиридон», – відповів Олександр Усик.

Нагадаємо, титулований український боксер Олександр Усик відвідав недільне богослужіння у Московській церкві. Трапилося це 25 серпня, тобто вже після того, як президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі, яка здійснює збройну агресію проти України.

Нагадаємо, Олександр Усик відомий своєю прихильністю до Московського патріархату. Його і раніше помічали на а богослужіннях у Києво-Печерській лаврі. Крім того, спортсмен знімався у пропагандистському серіаліті Оксани Марченко «Паломниця».

До слова, спортсмен вірить: церкву Московського патріархату можна очистити від негідників, що працюють на ворога. Усик запевняє, що УПЦ МП не має стосунку до Росії. Він заявив, що залишається і продовжує бути вірним Українській православній церкві (МП) та настоятелю церкви – митрополиту Онуфрію.

До того ж декілька років тому Усик отримав орден від Московського патріархату.