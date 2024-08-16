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У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів (фото)

Мар’яна Мигаль
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У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів (фото)
Перша служба відбулася за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ ЗСУ, Медичних сил ЗСУ та військових
фото: пресслужба Сухопутних військах ЗСУ

Храм розташований у церкві «Живоносне Джерело» на території Нижньої лаври Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»

У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для військових, богослужіння проводитимуть військові капелани разом із братією монастиря. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військах ЗСУ. 

У Києво-Печерській лаврі відкрився храм для воїнів (фото) фото 1

Як зазначається, храм розташований у церкві «Живоносне Джерело» на території Нижньої лаври Національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

Перша служба відбулася, за повідомленням, за участі військових капеланів та військовослужбовців Сухопутних військ Збройних сил України, Медичних сил ЗСУ та військових, які проходять лікування й відновлення після поранення. А також курсантів – майбутніх воїнів.

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«Проводити богослужіння в храмі будуть військові капелани разом із братією монастиря на чолі з намісником Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Єпископом Авраамієм. Також капелани надаватимуть духовну підтримку своїм побратимам», – вказали у Сухопутних військах.

Раніше повідомлялося, що з Мирнограда на Донеччині евакуйовано всіх парафіян Української греко-католицької церкви. У храмі Святих апостолів Петра і Павла залишився лише священник та волонтери, які працюють над евакуацією церкви.

11 серпня в церкві Святих Петра і Павла демонтували іконостас та зібрали всі цінні речі, які планують перевезти до Дніпра. Серед цінних речей, які будуть евакуйовані з храму, – ангел з мармуру 1894 року, який пережив дві світові війни.

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Теги: Києво-Печерська лавра військові церква

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