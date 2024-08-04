До ПЦУ офіційно перейшли ще три парафії на Київщині

Парафіяни та настоятель, що перейшли до ПЦУ

27 квітня 2024 року віряни трьох сіл на загальних зборах одностайно ухвалили рішення про приєднання до Переяславсько-Вишневської єпархії

Парафіяни сіл Світильня, Гребельки та Кулажинці Великадимерської територіальної громади вже отримали юридичне підтвердження свого приєднання до Православної Церкви України. Свято-Михайлівська парафія отримала офіційну державну реєстрацію. Про це повідомляє інформаційний портал РІСУ.

27 квітня 2024 року віряни трьох сіл на загальних зборах одностайно ухвалили рішення про приєднання до Переяславсько-Вишневської єпархії.

У травні до Київської обласної державної адміністрації було подано Статут із змінами та доповненнями, а 23 липня, після детального вивчення документів, голова Київської ОДА підписав рішення про перереєстрацію громади.

«Вітаємо настоятеля та парафіян храму на честь Архистратига Михаїла. Бажаємо Господньої допомоги і наснаги у розвитку парафії та будівництві нового храму! Віримо в об’єднання всього українського православ’я довкола Православної Церкви України», – йдеться у дописі на Facebook.

Нагадаємо, у травні повідомлялося, що понад 8 тис. церков УПЦ МП досі діють на території України. Від початку повномасштабного вторгнення їх кількість зменшилася лише на 685 громад.

Як повідомлялося, Верховний Суд (ВС) України ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.

До слова, Україна обміняла щонайменше чотирьох священників Української православної церкви Московського патріархату на полонених з початку повномасштабного вторгнення.