Від цін на цукор буде несолодко: прогноз експертів

Вартість солодкого продукту може злетіти до понад 40 грн

Найближчим часом в Україні може сильно зрости ціна на цукор. Зараз собівартість популярного продукту вже досягла 30-32 гривень за один кілограм, а відпускна ціна на заводах становить від 35 до 40 гривень за кілограм.

Експерти прогнозують зростання цін, оскільки заводи почали відмовлятися від роботи через збитковість у зв'язку з подорожчанням газу. Про це пише видання «Час».

Для багатьох галузей подорожчання газу з 7-8 гривень за кубометр до 28 гривень за кубометр стало фактично катастрофою. Із 34 цукрозаводів в Україні на газі працює 19. Чотири цукрозаводи вже просто відмовилися від роботи, оскільки з економічної точки зору це невигідно.

Аграрії вже прибрали майже 67% посівних площ і зібрано цукрових буряків цього року більше, ніж минулого. Але для забезпечення внутрішнього ринку необхідно обробити цей урожай і переробити його на цукор. Висока врожайність створила всі умови, щоб забезпечити населення цукром за зниженими цінами.

Але подорожчання газу призвело до того, що витрати на виробництво перевищують вже навіть нинішню собівартість – від 25-26 гривень за один кілограм.

«При нинішній ціні газу розрахункова собівартість цукру буде 25-26 гривень за кг. У той час як середня оптова або заводська ціна по Україні сьогодні — 23-24 гривні. Якщо до собівартості у 26 гривень додати рентабельність 10% і ПДВ, то ціна в роздробі буде на рівні 30-32 гривень за кг», – пояснює генеральний директор асоціації «Харківцукор» Юрій Ільченко.

У магазини цукор потраплятиме вже за ціною від 40 гривень за один кілограм.

«Собівартість цукру очікується на рівні 30-32 гривень, а відпускна ціна заводів 35-40 гривень за кг. Плюс торгова надбавка», – додав експерт.

Національна асоціація цукровиробників України «Укрцукор» спрямувала листа прем'єр-міністру Дмитру Шмигалю, в якому вони висловлюють серйозне занепокоєння складним становищем у цукробуряковій галузі. У ньому йдеться, що для виробництва цукру українським заводам цього року знадобиться щонайменше 300 млн кубометрів природного газу.

Через зростання цін на блакитне паливо частина підприємств не змогла організувати виробництво, а сільгоспвиробники, які вклали у вирощування буряків кошти, зазнають значних збитків. Ще у червні ціна за тисячу кубометрів газу становила 11 тис. грн, а зараз уже 28 тис. грн.

Вирощування цукрових буряків стає нерентабельним. Тож виробники цукру просять в уряду дотації, а також знайти можливість знизити ціну газу для промисловості.

Нагадаємо, раніше українські фахівці передбачили, що з настанням осені ціни на цукор можуть почати знижуватися.

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