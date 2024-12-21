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Із квитків «Укрзалізниці» прибрали текст російською мовою

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Із квитків «Укрзалізниці» прибрали текст російською мовою
Новий залізничний квиток для Олександра Усика напередодні його бою
фото: Тимур Ткаченко/Facebook

Інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською

 

На залізничних квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу тексту російською мовою. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Тимур Ткаченко. 

Відтепер інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською. Ткаченко уточнив, що зовнішній вигляд квитка – не фінальний, його вдосконалять.

Окрім цього, затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

Як пояснив посадовець, це важливий крок у межах євроінтеграції.

«Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної», – наголосив Ткаченко.

Водночас використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування, зауважив урядовець.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.

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Теги: Укрзалізниця новорічні свята квиток

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