Із квитків «Укрзалізниці» прибрали текст російською мовою

Новий залізничний квиток для Олександра Усика напередодні його бою

Інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською

На залізничних квитках «Укрзалізниці» більше немає дубляжу тексту російською мовою. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Тимур Ткаченко.

Відтепер інформація на проїзних документах буде дублюватись українською та англійською. Ткаченко уточнив, що зовнішній вигляд квитка – не фінальний, його вдосконалять.

Окрім цього, затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дозволяє запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

Як пояснив посадовець, це важливий крок у межах євроінтеграції.

«Відмова від дубляжу російською мовою є не лише символічним, а й практичним кроком для утвердження української мови як єдиної державної», – наголосив Ткаченко.

Водночас використання англійської сприяє інтеграції у міжнародний простір, покращує зручність для іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування, зауважив урядовець.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» призначила додаткові потяги на різдвяні та новорічні свята. Квитки можна придбати через мобільний додаток, на сайті або в квиткових касах.