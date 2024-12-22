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Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року
На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки
фото: Генштаб

Протягом минулої доби відбулося 169 бойових зіткнень

Упродовж минулої доби противник завдав по території України одного ракетного та 35 авіаційних ударів, скинувши 60 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 629 дронів-камікадзе та здійснили більш як чотири тисячі обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 1
мапа: ISW

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 169 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

На Харківському напрямку

Противник шість разів без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Козачої Лопані, Високої Яруги та Вовчанська. За попередніми підрахунками за сьогодні на напрямку ворог втратив 85 військовослужбовців вбитими та пораненими, також наші воїни знищили дві артилерійські системи, автомобіль, п’ять БпЛА та три одиниці спеціальної техніки окупантів; значно пошкодили автомобіль та одиницю спецтехніки.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Агресор проводив наступальні дії біля Петропавлівки та Кругляківки. Українські захисники зупинили дві ворожих атаки. Ще два боєзіткнення продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 3

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 19 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Зеленого Гаю, Греківки, Тернів та Іванівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 4

На Краматорському напрямку

Ворог двічі штурмував наші позиції поблизу Ступочок. Отримав відсіч.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 5

На Торецькому напрямку

Наразі триває бій, загалом за сьогоднішній день українськими підрозділами відбито чотири атаки в районі Торецька та Дружби.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 6

На Покровському напрямку

Від початку цієї доби, противник 24 рази атакував у районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Зеленого, Нового Труда, Даченського та Нововасилівки. Наші захисники відбили 20 штурмів. Чотири атаки тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 404 окупанти, з них 193 - безповоротно. Також знищено танк, дев’ять автомобілів, два автоматичних гранатомети та супутникову систему зв’язку, також пошкоджено артилерійську систему.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 7

На Курахівському напрямку

Ворог здійснив 13 спроб прорвати нашу оборону поблизу Старих Тернів, Курахового та Дачного. Вісім боєзіткнень завершено, ще п’ять – досі продовжуються.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 7

На Времівському напрямку

Противник 41 раз атакував наші підрозділи біля Успенівки, Янтарного, Новосілки, Благодатного та в напрямку Розливу й Одрадного. Бої точаться досі, українські оборонці відбили 29 штурмових дій ворога.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 9

На Оріхівському напрямку

Війська загарбників сім разів штурмували позиції Сил оборони поблизу Новоандріївки та П’ятихаток, триває одне боєзіткнення.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 10

На Придніпровському напрямку

Наші війська відбили дві атаки, противник успіху не мав.

Карта бойових дій в Україні станом на 22 грудня 2024 року фото 11

На Курщині

Українські захисники сьогодні відбивали 39 атак противника, на даний час точаться запеклі бої.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

Учора відзначено воїнів 37-ї окремої бригади морської піхоти, 414-ї окремої бригади безпілотних авіаційних систем, 425-го та 48-го окремих штурмових батальйонів, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому вагомих втрат у живій силі та техніці.

Нагадаємо, триває 1033-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Запорізька область Генштаб ЗСУ військові окупанти окупація росія Луганщина Херсонщина Донеччина Харківщина Запоріжжя війна

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