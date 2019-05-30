ЦВК зареєструвала вже 50 громадських організацій, що спостерігатимуть за виборами до Ради



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Під час сьогоднішнього засідання у ЦВК надали дозвіл мати спостерігачів ще 30 організаціям

Центральна виборча комісія станом на 30 травня надала дозвіл 50 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Зазначається, що під час сьогоднішнього засідання, розглянувши відповідні клопотання, Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 30 громадським організаціям.

«Таким чином, станом на 30 травня 2019 року Комісія надала дозвіл 50 громадським організаціям мати офіційних спостерігачів під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року», - проінформували у ЦВК.

Нагадаємо, Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ вже отримало від української влади запрошення на дострокові вибори в парламент і планує відправити стільки ж спостерігачів, як і на вибори президента України.