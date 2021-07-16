Данія відкривається для українців: що потрібно

Данія внесла Україну до списку «жовтих» країн

З суботи, 17 липня, громадяни України зможуть в'їжджати на територію Данії. Однак для цього знадобиться негативний тест на коронавірус. Про це повідомив закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

«Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі добрі часи», - написав він.

Зазначимо, що Данія внесла Україну до списку «жовтих» країн. Тому для в'їзду в Данію буде необхідний негативний тест на коронавірус, зроблений не більше ніж за 72 години до в'їзду на територію країни, або тест на антиген, зроблені не більше ніж за 48 годин.

Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз як у старі-добрі часи



В’їзд можливий зі свіжим негативним тестом + тест по прибуттю.



Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС.



Всі умови подорожейhttps://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 16, 2021

При цьому по прибуттю в Данію необхідно буде здати ще один тест. Однак якщо мандрівник прибуде в країну літаком зробити тест можна буде безкоштовно прямо в аеропорту.