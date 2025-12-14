Головна Країна Суспільство
Демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає
За словами експертки, на північному сході України буде необхідність у створенні спеціальних механізмів для стимулювання життя
фото: facebook.com/ella.libanova

Центральна Україна, вважає Лібанова, має потенціал стати рушійною силою для економічного розвитку

Після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку. Таку думку в інтерв'ю для Новини.LIVE висловила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова, пише «Главком».

«Ці чотири-п'ять кластерів, про які я говорила, це все не має ніякого стосунку до політичного устрою. Абсолютно. Ні про яку федерацію тут не йдеться. Це виключно соціоекономічні, соціоекологічні кластери, не більше», – підкреслила Лібанова.

За словами експертки, на північному сході України буде необхідність у створенні спеціальних механізмів для стимулювання життя, роботи та бізнесу через близькість до агресора – Росії. Південний схід, за її словами, зіткнеться з викликами відновлення портів і забезпечення умов безпечного судноплавства.

«Питання не тільки в тому, в якому стані ми ці порти отримаємо. Це пів справи. Їх можна відремонтувати, відбудувати. Питання в тому, якими будуть умови навігації», – зазначила Лібанова, маючи на увазі важливість безпеки судноплавства в регіоні.

На заході України, за її словами, є певні обмеження екологічної місткості, але реальні резерви для розвитку є переважно у Франківській та Львівській областях, де збережено хорошу інфраструктуру та логістику.

Центральна Україна, вважає Лібанова, має потенціал стати рушійною силою для економічного розвитку, проте й тут необхідний виважений підхід до використання родючих земель.

Раніше Лібанова назвала країну, з якої українці повертатимуться найменш охоче. Також головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації. 

Також Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.

Теги: Елла Лібанова

