Демографиня спрогнозувала, якими стануть українські регіони після війни та що їх чекає

Після завершення війни в Україні сформуються чотири основні територіальні кластери, кожен з яких вимагатиме індивідуальних підходів до розвитку. Таку думку в інтерв'ю для Новини.LIVE висловила директорка Інституту демографії НАН України Елла Лібанова, пише «Главком».

«Ці чотири-п'ять кластерів, про які я говорила, це все не має ніякого стосунку до політичного устрою. Абсолютно. Ні про яку федерацію тут не йдеться. Це виключно соціоекономічні, соціоекологічні кластери, не більше», – підкреслила Лібанова.

За словами експертки, на північному сході України буде необхідність у створенні спеціальних механізмів для стимулювання життя, роботи та бізнесу через близькість до агресора – Росії. Південний схід, за її словами, зіткнеться з викликами відновлення портів і забезпечення умов безпечного судноплавства.

«Питання не тільки в тому, в якому стані ми ці порти отримаємо. Це пів справи. Їх можна відремонтувати, відбудувати. Питання в тому, якими будуть умови навігації», – зазначила Лібанова, маючи на увазі важливість безпеки судноплавства в регіоні.

На заході України, за її словами, є певні обмеження екологічної місткості, але реальні резерви для розвитку є переважно у Франківській та Львівській областях, де збережено хорошу інфраструктуру та логістику.

Центральна Україна, вважає Лібанова, має потенціал стати рушійною силою для економічного розвитку, проте й тут необхідний виважений підхід до використання родючих земель.

Також Елла Лібанова заявила, що Україна має підтримувати повернення воєнних мігрантів, але робити це обережно – без надання їм спеціальних преференцій. За її словами, стимулювати повернення варто забезпеченням безпеки, житла та роботи, але категорично не можна створювати соціальну напругу між тими, хто залишився в країні, і тими, хто виїхав.