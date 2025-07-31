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Демографиня Лібанова назвала одна з найважливіших причин, чому українці не повернуться додому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Демографиня Лібанова назвала одна з найважливіших причин, чому українці не повернуться додому
Лібанова: Я не кажу про якість чи доступність медичної допомоги, але там вона безкоштовна. У нас за це доведеться платити
фото з відкритих джерел

Однією з найважливіших причин у рішенні українців залишатися за кордоном є лікування тяжкохворих родичів, передусім онкохворих

Більшість українців, які не збираються повертатися додому після завершення війни, залишаються за кордоном через необхідність лікування тяжкохворих родичів, передусім онкохворих. Про це розповіла директорка Інституту демографії та соціологічних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю LIGA.net, пише «Главком».

За її словами, онкохворі мають змогу за кордоном отримувати весь необхідний обсяг медичних послуг безоплатно – завдяки страховці. Це стосується не лише ліків, а й обладнання та супровідної допомоги. В Україні ж більшість із цих послуг – платні.

«Я не кажу про якість чи доступність медичної допомоги, але там вона безкоштовна. У нас за це доведеться платити», – зазначила Лібанова.

Саме ця причина, на думку демографині, є однією з найважливіших у рішенні українців залишатися за кордоном навіть після завершення бойових дій.

Раніше ми писали, що препарати тенофовіру та долутегравіру для лікування ВІЛ ефективно пригнічують передачу маловідомого вірусу HTLV‑1, здатного викликати рак крові. Як повідомляє «Главком», це продемонструвало дослідження, опубліковане в журналі Cell.

В експерименті використовувалися «гуманізовані» миші, імунна система яких була запозичена з людських клітин. Після курсу лікування двома препаратами вірус практично припиняв активність усередині Т-клітин.

Нагадаємо, рак більше не є смертним вироком, через пів століття виживання після нього збільшиться вчетверо. Про це заявив провідний лікар Національної служби охорони здоров'я Великої Британії професор Стівен Поуїс. 

До слова, дослідники з Пенсильванського університету заявили, що смертельний грибок, який раніше пов’язували з «прокляттям фараонів», можна використовувати в боротьбі з раком.

Теги: Елла Лібанова українці

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