Головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації

Елла Лібанова: «Дуже багато людей побоюються повертатися. Вони бояться стигматизації і маргіналізації»

Українці, які залишили країну через війну, можуть не повертатися через побоювання стигматизації і маргіналізації. Про це розповіла директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами Лібанової, треба, з одного боку, переконувати українців повертатися додому, а з іншого – вести відповідну роз’яснювальну роботу з тими, хто лишився. Протистояння між тими, хто поїхав, і тими, хто не виїздив, вона назвала дуже небезпечною лінією поділу суспільства – адже далі такий поділ може перетворитися на розкол. Коли йде гібридна війна, на ці моменти треба звертати особливу увагу, сказала Елла Лібанова.

«Дуже багато людей побоюються повертатися. Вони бояться стигматизації і маргіналізації. І коли йде гібридна війна, шукають лінії поділу в суспільстві, починають забивати цвяхи і бити, допоки ця лінія не перетвориться на лінію розколу. Не можна допустити протистояння між тими, хто за кордоном, і тими, хто перебуває в Україні», – розповіла вона.

Ще одним фактором, через який українці можуть відкладати повернення додому, є непевність щодо майбутнього – і свого, і своїх дітей. В цьому аспекті Лібанова радить окреслити перспективи: «Треба пояснювати, що після війни ми розраховуємо на допомогу, що у нас є підтвердження, що в Україні буде певне інвестиційне зростання і робочі місця, і гідна зарплата тощо».

Елла Лібанова рекомендує за можливості відновити можливість працювати дистанційно. Також, на їх думку, важливими є спілкування і довіра: «Порадила б відновити контакти на всіх рівнях. Нехай роботодавець, який хоче, щоб до нього повернулися, напише смс, привітає з Днем народження чи якимось святом. Людина буде знати, що при неї не забули, що вона – не відрізаний шматок».

Раніше «Главком» повідомляв, що на початку нинішнього року має стартувати пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. В першу чергу заплановано повернення українців, які перебувають у Німеччині

Наприкінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо створення економічних та соціальних стимулів для українців працювати саме в Україні.