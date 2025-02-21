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Головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Головний демограф попередила українців про нову дуже небезпечну лінію розколу нації
Елла Лібанова, директорка Інституту демографії та проблем якості життя, та Маргарита Ситник, співзасновниця «Голки»
фото громадської ініціативи «Голка»

Елла Лібанова: «Дуже багато людей побоюються повертатися. Вони бояться стигматизації і маргіналізації»

Українці, які залишили країну через війну, можуть не повертатися через побоювання стигматизації і маргіналізації. Про це розповіла директорка Інституту демографії та проблем якості життя Елла Лібанова у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України». «Главком» виступає інформаційним партнером проєкту.

За словами Лібанової, треба, з одного боку, переконувати українців повертатися додому, а з іншого – вести відповідну роз’яснювальну роботу з тими, хто лишився. Протистояння між тими, хто поїхав, і тими, хто не виїздив, вона назвала дуже небезпечною лінією поділу суспільства – адже далі такий поділ може перетворитися на розкол. Коли йде гібридна війна, на ці моменти треба звертати особливу увагу, сказала Елла Лібанова.

«Дуже багато людей побоюються повертатися. Вони бояться стигматизації і маргіналізації. І коли йде гібридна війна, шукають лінії поділу в суспільстві, починають забивати цвяхи і бити, допоки ця лінія не перетвориться на лінію розколу. Не можна допустити протистояння між тими, хто за кордоном, і тими, хто перебуває в Україні», – розповіла вона.

Ще одним фактором, через який українці можуть відкладати повернення додому, є непевність щодо майбутнього – і свого, і своїх дітей. В цьому аспекті Лібанова радить окреслити перспективи: «Треба пояснювати, що після війни ми розраховуємо на допомогу, що у нас є підтвердження, що в Україні буде певне інвестиційне зростання і робочі місця, і гідна зарплата тощо».

Елла Лібанова рекомендує за можливості відновити можливість працювати дистанційно. Також, на їх думку, важливими є спілкування і довіра: «Порадила б відновити контакти на всіх рівнях. Нехай роботодавець, який хоче, щоб до нього повернулися, напише смс, привітає з Днем народження чи якимось святом.  Людина буде знати, що при неї не забули, що вона – не відрізаний шматок».

Раніше «Главком» повідомляв, що на початку нинішнього року має стартувати пілотний проєкт, який має допомогти повернути українців з-за кордону. В першу чергу заплановано повернення українців, які перебувають у Німеччині

Наприкінці грудня минулого року президент України Володимир Зеленський провів нараду з урядовцями щодо створення економічних та соціальних стимулів для українців працювати саме в Україні.

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Теги: еміграція гібридна війна Елла Лібанова Україна

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