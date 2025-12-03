Головна Країна Суспільство
Демографиня Лібанова розповіла, чому в Україні не буде бебі-буму після війни

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Демографиня Лібанова розповіла, чому в Україні не буде бебі-буму після війни
Елла Лібанова розповіла, що в Україні не буде бебі-буму, як після Другої світової війни
В Україні зменшилася народжуваність за повномасштабної війни 

Після закінчення війни в Україні, ймовірно, не буде великого зростання народжуваності. Таку думку висловила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук України Елла Лібанова у інтерв’ю РБК-Україна, передає «Главком».

За словами демографки, після завершення війни в Україні не буде бебі-буму, як після Другої світової війни. Елла Лібанова пояснила, що в той час було економічно вигідно мати багато дітей, а їх виховання та потреби були простішими за сучасні. До того ж люди мали інші вимоги до комфортності та рівня життя.

«Часто згадую: моя бабуся повернулась до Києва з евакуації у 1944 році, то вона з двома дітьми жила в парадному. Їхній будинок був зруйнований, і вони оселились в під’їзді сусіднього. Мешканці пускали помитися, їсти приготувати. Сьогодні навряд чи якась родина погодиться на те, на що погоджувалось те покоління. Тоді всі так жили. Сьогодні це нормою не вважається», – зазначила експертка. Тому вона має сумніви, що в Україні буде бебі-бум після війни. 

Ще одним фактором, який на це вплине є кращі методи контрацепції, які раніше були або недоступні всім, або їх загалом майже не було. Тому зараз народжують здебільшого ті, хто цього хоче.

За даними Елли Лібанової, у 2021 році в Україні на одну жінку припадало в середньому 2,1 дитини. Проте під час повномасштабної війни, за підрахунками Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національної академії наук, ця частка складає близько 0,7.

«Після війни цей показник може з часом може збільшитися до 1,6, але не більше. Для того, щоб наступне покоління замістило покоління батьків, потрібно 2,15. Правду кажучи, в Європі й показнику 2 немає. Тобто це «норма». І навіть в Азії. В тій же Південній Кореї, де рівень життя непоганий, цей показник також складає 0,7», – додала демографиня.

Зазначимо, найбільша за останнє десятиліття реформа соціальної підтримки сімей стартує у 2026 році. Український уряд вперше з 2014-го переглянув виплати при народженні дитини, збільшивши їх до 50 тис. грн. Крім того, вводяться нові щомісячні програми. Потреби таких змін на поверхні: народжуваність стрімко падає, витрати на дітей.

Уряд обіцяє, що нова система не обмежиться лише разовими сумами: поряд із одноразовою допомогою з’являться виплати за догляд за дитиною, підтримка батьків, які працюють, і «пакунки» для новонароджених та першокласників. Чиновники наполягають: це спроба не просто збільшити розмір допомоги, а перебудувати всю логіку взаємодії держави з сім’ями.

Раніше «Главком» повідомляв про те, як Елла Лібанова розповіла, хто залишиться в Україні після закінчення війни. За словами експертки, жінки, які хотіли виїхати з України через війну, вже зробили це раніше. Ті, хто залишилися, навряд чи наважаться на переїзд зараз, адже умови для біженців за кордоном значно погіршилися, а допомогу, яку українки отримували у 2022 році, скоротили або повністю припинили надавати.

Нагадаємо, як Елла Лібанова назвала одну з найважливіших причин, чому українці не повернуться додому. За її словами, переважна більшість тих українців, які не планують повертатися додому після завершення війни – це ті, які виїхали з України повною сім’єю, або мають хронічно хворих членів сім’ї чи вже влаштувалися в інших країнах з вищим рівнем життя.

Теги: війна демографічна криза українці населення

