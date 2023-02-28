День народження Малюка: яскраві цитати про диво-жінок, «бавовну» та кротів у рясах

Спеціально до ювілею керівника Служби безпеки України, генерал-майора Василь Малюка «Главком» розшукав його найкращі вислови

28 лютого керівнику Служби безпеки України генералу Василю Малюку виповнилося 40 років. Він став наймолодшим головою СБУ за всю історію спецслужби.

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Народився Малюк 1983 у місті Коростишів Житомирської області. 2005 року закінчив Національну академію Служби безпеки України, спеціальність «Правознавство».

7 лютого 2023 Верховна Рада підтримала подання президента Володимира Зеленського про призначення Василя Малюка головою Служби безпеки України, раніше він виконував обов'язки керівника спецслужби.

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Хоча відомо про нового очільника Служби безпеки України не так багато і він не любить «світитися» у ЗМІ, все ж деякі його цитати у інтерв'ю для укранських та іноземних видань виглядають дуже слушними. «Главком» зробив добірку найцікавиших цитат очільника СБУ.

Про бавовну

«Просто ми, українці, дуже любимо бавовну. Навіть у цьому кабінеті вона стоїть у вазі. Тішить око. Але хіба ми винні, що росіяни не вміють із нею поводитися правильно? Думаю, у них ще не раз буде можливість повчитися цьому. На тимчасово окупованих територіях там щось вибухає. Хтось п'є неякісну каву, хтось неякісною пальним заправляється. Зрозуміло, що відбуваються процеси. Розкрити карти і повідомити, як це відбувається і хто за цим стоїть, я поки не можу, оскільки це може наразити на небезпеку небайдужих патріотів. Усім свій час – після перемоги докладно поговоримо», – зазначав у розмові із журналістами генерал-майор.

Про «щурів» у СБУ

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Він також наголошував, що «самоочищення» служби нині дуже важливо для успіху майбутніх операцій. «Якщо не виявити цих щурів на нашому борту, то всі наші подальші операції стосовно ворога приречені на провал», – пояснив керівник СБУ.

Про життєвий вибір

«З дитинства я мріяв стати спецслужбістом. З 9-го класу я готував себе до цього і фізично і розумово. Займався спортом і юриспруденцією активно», – розповідав Василь Малюк про себе в одному з інтерв'ю.

Про улюбленого героя

«В українському епосі ми шануємо такого героя, – як козак Мамай. У моєму кабінеті є картина, де він зображений з бандурою і сидить на черепах ворогів України. Тож смерть – це єдина перспектива, яку ми можемо запропонувати окупантам», – сказав Малюк.

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Про олігархів

«Олігархи зараз починають любити Україну, і Служба безпеки їм у цьому допомагає», – зазначив очільник СБУ.

Про московських «кротів» у рясах

«Ми повинні вичистити все середовище ворожих "кротів" у рясах. У нас немає жодного упередженого відношення. Але якщо людина в рясі та з кадилом – це не є пом'якшувальною обставиною при скоєнні злочину, як і обтяжуючою», – сказав він.

Про амазонок у лавах СБУ

«Особливо я хотів би відзначити саме жіночу складову в існуючому агентурному апараті. Це просто вищий пілотаж. Повірте, це справжні амазонки контррозвідувальної діяльності. Після нашої перемоги окремі сюжети можуть стати в майбутньому екранізованими в кінофільмах та блокбастерах. Тому що це робота в тилу ворога. Їм за життя пам'ятники потрібно ставити. Окремі пройшли через пластичну хірургію, зміну анкетних даних. Надалі вони продовжують виконувати завдання», – розповів Малюк.

Про послання до Путіна та перемогу України

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«Я, як і будь-який українець, не маю жодних ілюзій щодо Путіна та його мотивів у цій війні. Тому мій меседж (йому) простий: ти ніколи не переможеш та не знищиш нас. Ми боремося не тільки за майбутнє України, але й за безпечне існування всього цивілізованого світу», – висловив сподівання очільник СБУ.