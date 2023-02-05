Перепис населення може бути проведено в «Дії»: деталі від міністра

Федоров прокоментував можливість проведення виборів і перепису населення за допомогою додатку «Дія»

Україна не планує проводити вибори в «Дії», а от питання перепису населення в додатку розглядається. Про це розповів віцепрем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю Радіо Свобода.

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«Зараз взагалі немає такої цілі – займатися виборами через «Дію». Щодо перепису населення. Гарне питання. Ми про це публічно активно не комунікували, але я зараз відповідальний за реформу служби статистики. Ми ухвалили у минулому році два законопроєкти, один з яких про перепис населення. І там зазначено, що ми можемо проводити перший раунд перепису, використовуючи електронні засоби. І ми можемо задіяти «Дію», – розповів міністр.

За словами Федорова, одним із партнерів такого перепису планувала бути і, як він впевнений, буде компанія Apple.

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«Вони нам допомагають спеціалістами з кібербезпеки. Тому що вони були партнерами перепису у США. Ось такий цікавий кейс. І я впевнений в тому, що це був би проєкт світового рівня. Ми показали б, як можна, використовуючи технологію, робити вже нові переписи населення, які показують вже більш об’єктивну, активну інформацію»», – зазначив очільник Мінцифри.

Щодо виборів через «Дію», то для того, щоби вони відбулися, за словами Федорова, має завершитися перш за все реформа цілої низки державних секторів.

«Потрібна неймовірна довіра до влади, неймовірна довіра до правоохоронних органів, до судової системи і до електронної системи та високий рівень цифрових навичок у населення. Якщо всі ці компоненти будуть разом, то і буде довіра одне до одного, тоді можна будувати електронні вибори. Тому потрібно будувати ці інституції. Ми також цим займаємося», – розповів він.

Всеукраїнський перепис населення українська влада планувала провести у 2023 році. Восени 2021-го Верховна Рада попередньо погодила виділення на його підготовку понад 82 млн грн.

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Однак тепер він може відбутися не раніше ніж після закінчення війни.

Востаннє всеукраїнський перепис населення в Україні проводили у 2001 році, тому актуальних даних щодо кількості населення в української влади немає.

До слова, Міністерство цифрової трансформації України веде комунікацію щодо впровадження українського застосунку «Дія» у більш ніж п'яти країнах.

Раніше повідомлялося, що Естонія запускає «державу в смартфоні» на базі української «Дії».

Кабмін нещодавно запустив в «Дії» експериментальний проєкт щодо документа про освіту.

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Крім того, у «Дії» розпочато запис на бета-тест шлюбу онлайн.