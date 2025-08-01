Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску
Із настанням літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску зріс
фото з відкритих джерел

Можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю на ПП «Кельменці-Ларга»

У пункті пропуску «Кельменці-Ларга» на українсько-молдовському кордоні розпочато ремонтні роботи з модернізації митної та прикордонної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«До уваги громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Молдовою. Можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю», – йдеться в повідомленні.

Водіїв просять зважати на ці обставини та за потреби завчасно скорегувати свій маршрут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси. Відповідна домовленість досягнута між Україною та Румунією. Мова йде про «Дяківці – Раковець». Раніше автобуси не могли курсувати через цей пункт через інфраструктурні обмеження з румунського боку. Рішення діятиме з 9 липня до 30 вересня – у відповідь на зростання пасажиропотоку в літній сезон.

До слова, із настанням літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівщини зріс на 40%. А у вихідні дні навантаження зростає ще більше – у середньому на 16% у порівнянні з буднями.

Із 10 липня на пункті пропуску «Шегині-Медика» через перевантажений трафік для виїзду за кордон, у системі «єЧерга» зможуть зареєструватись лише регулярні автобуси.

Читайте також:

Теги: кордон Молдова Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Єврокомісія зазначила, що впровадження нової систему триватиме поступово протягом шести місяців
ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
Вчора, 12:22
Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
19 липня, 10:47
14 липня 2025 року виповнюється 30 років від дня упокоєння Святійшого патріарха Володимира (Романюка)
Кривавий вівторок. 30 років тому влада перетворила на побоїще похорон патріарха Володимира
14 липня, 16:52
На польсько-литовському кордоні було затримано 28 осіб
Прикордонний контроль з Німеччиною та Литвою: Польща оголосила перші результати
12 липня, 12:37
У липні 2022 року кордон з Україною перетнув новенький «Рейндж-Ровер» під керуванням чинного депутата Жмеренської міської ради від ОПЗЖ
Депутат використав Мінкульт для виїзду з України: як працює схема
7 липня, 14:52
Більшість перебіжчиків з КНДР обирають непрямий шлях через Китай та треті країни
Безпрецедентний випадок: Як чоловік з КНДР перетнув найукріпленіший кордон світу
4 липня, 16:11
Слідчі встановили, що «бізнес» налагодив 49-річний чернівчанин
Столична поліція затримала організатора незаконного трансферу ухилянтів до Молдови
1 липня, 17:42
Очільник ОВА підписував дозволи на виїзд за кордон чоловікам на підставі листів від вигаданої громадської організації
Львівська ОВА пояснила, чому дозволяла виїжджати за листами з підписом російського імператора
1 липня, 13:31
Під час обшуку було виявлено коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, підвіски, браслети, запчастини до годинників тощо
Контрабанда на мільйони. Викрито схему ввезення коштовних прикрас та годинників до Києва
1 липня, 12:03

Суспільство

Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску
Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску
Нацбанк спрогнозував, коли українські біженці почнуть повертатися додому
Нацбанк спрогнозував, коли українські біженці почнуть повертатися додому
Заступник Єрмака розʼяснив зміни щодо відпусток військових
Заступник Єрмака розʼяснив зміни щодо відпусток військових
Захищав аеродром «Гостомель», Київщину та Чернігівщину. Згадаймо Героя України Олега Гегечкорі
Захищав аеродром «Гостомель», Київщину та Чернігівщину. Згадаймо Героя України Олега Гегечкорі
Майже всі павуки в Україні є отруйними
Майже всі павуки в Україні є отруйними
В Україні без опадів: погода на 1 серпня
В Україні без опадів: погода на 1 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
39K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
38K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
12K
Індійські нафтопереробні заводи припиняють закупівлю російської нафти – Reuters

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua