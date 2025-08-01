Держмитслужба попередила водіїв про затримки на одному з пунктів пропуску

Можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю на ПП «Кельменці-Ларга»

У пункті пропуску «Кельменці-Ларга» на українсько-молдовському кордоні розпочато ремонтні роботи з модернізації митної та прикордонної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну митну службу.

«До уваги громадян та міжнародних перевізників, які планують перетинати кордон із Молдовою. Можливі тимчасові затримки під час проходження прикордонно-митного контролю», – йдеться в повідомленні.

Водіїв просять зважати на ці обставини та за потреби завчасно скорегувати свій маршрут.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні збільшилась кількість пунктів пропуску, через які з України можуть виїхати автобуси. Відповідна домовленість досягнута між Україною та Румунією. Мова йде про «Дяківці – Раковець». Раніше автобуси не могли курсувати через цей пункт через інфраструктурні обмеження з румунського боку. Рішення діятиме з 9 липня до 30 вересня – у відповідь на зростання пасажиропотоку в літній сезон.

До слова, із настанням літнього сезону пасажиропотік через пункти пропуску Львівщини зріс на 40%. А у вихідні дні навантаження зростає ще більше – у середньому на 16% у порівнянні з буднями.

Із 10 липня на пункті пропуску «Шегині-Медика» через перевантажений трафік для виїзду за кордон, у системі «єЧерга» зможуть зареєструватись лише регулярні автобуси.