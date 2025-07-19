Головна Світ Політика
search button user button menu button

Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
Європейський Союз виділить Фінляндії кошти на утримання кордону з Росією
фото: EPA-EFE

Фінляндія отримає €1,6 млрд від ЄС на посилення кордону з Росією

Європейський Союз виділить Фінляндії €1,6 млрд на утримання кордону з Росією. Ця сума на один млрд євро більша, ніж у поточному бюджетному періоді Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

18 липня міністри європейських країн обговорювали пропозиції Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Згідно з опублікованими напередодні даними про розподіл коштів, Фінляндія отримає для утримання східного кордону суттєво більше фінансування.

Міністр з питань європейської співпраці та управління держкомпаніями Йоакім Странд підтвердив цю інформацію, заявивши: «Комісія пропонує Фінляндії €1,6 млрд, виходячи з критеріїв прикордонного контролю та міграції. Це на один млрд євро більше, ніж у поточному періоді».

Странд також зазначив, що рішення Єврокомісії вказує на те, що фінська точка зору була врахована.

Нагадаємо, з 15 липня у Фінляндії офіційно запроваджено заборону на придбання та інші операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд країни ухвалив відповідне рішення з міркувань національної безпеки. 

Посадовець наголосив, що така заборона мала бути запроваджена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас він висловив задоволення тим, що закон нарешті набрав чинності: «Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність протистояти всім засобам впливу», – зазначив міністр.

За словами Гяккянена, ще до 2022 року була потреба обмежити доступ росіян і білорусів до фінської нерухомості. Проте попередній уряд у 2023 році не визнав таку реформу необхідною, і законодавчих змін тоді не вносили.

Читайте також:

Теги: Фінляндія росія кордон Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Безпілотник, який пролітав у Московській області
Ізраїль атакував Сирію, вибухи у Росії: головне за ніч
Вчора, 06:01
У 2005 році Україна вже визнала подвиг Олексія Береста
Путін дав Героя Росії Герою України
17 липня, 20:26
Росіяни спустошують банкомати
Росіяни забрали з банків шалену суму грошей
15 липня, 13:35
П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
П'ять причин російської істерії та ненависті до Азербайджану
2 липня, 13:53
Зі 193 українців, які перебували в казармах, додому повернули менше ніж два десятки, понад 50 людей загинули
ООН нарешті визнала: полонених в Оленівці вбила Росія
1 липня, 06:41
За словами премʼєра, польське головування було новаторським у розумінні безпеки Європи
Туск підбив підсумки головування Польщі в ЄС
30 червня, 11:25
Фон дер Ляєн казала, що нові мита від США є серйозним ударом для бізнесу та споживачів у всьому світі
Єврокомісія отримала нову торговельну пропозицію від США
27 червня, 09:17
Урсула фон дер Ляєн під час зустрічі з президентом Зеленським
Єврокомісія підтримала відкриття переговорів про вступ України до ЄС
27 червня, 02:30
На запитання, чи можливо обійти Угорщину на саміті ЄС у питанні членства України, Орбан був категоричний
Орбан назвав кількість угорців, які «проти вступу України до ЄС»
26 червня, 18:17

Політика

Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією
Чи зустрінеться Путін з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль дав відповідь
Чи зустрінеться Путін з Трампом і Сі Цзіньпіном: Кремль дав відповідь
Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за посередництва США
Ізраїль і Сирія домовилися про припинення вогню за посередництва США
Пентагон перевірить, чи мали китайські інженери доступ до систем оборони США
Пентагон перевірить, чи мали китайські інженери доступ до систем оборони США
Угорщина не вважає війну в Україні боротьбою за всю Європу – радник прем’єра
Угорщина не вважає війну в Україні боротьбою за всю Європу – радник прем’єра
Бріжит Макрон оскаржує судове рішення щодо її особистого життя
Бріжит Макрон оскаржує судове рішення щодо її особистого життя

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
264K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 липня: ситуація на фронті
105K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 липня 2025
4924
Усик – Дюбуа: де та коли дивитися бій року за звання абсолютного чемпіона світу
3488
19 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2708
П’яні російські прокурори втопилися у річці П’яна
2536
Росія вдруге за добу вдарила по локомотиву на Придніпровській залізниці

Новини

Словенія легалізувала евтаназію
Вчора, 21:50
18 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
17 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 липня, 00:01
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
16 липня, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
15 липня, 22:07

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua