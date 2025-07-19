Євросоюз збільшує витрати на утримання кордону Фінляндії з Росією

Фінляндія отримає €1,6 млрд від ЄС на посилення кордону з Росією

Європейський Союз виділить Фінляндії €1,6 млрд на утримання кордону з Росією. Ця сума на один млрд євро більша, ніж у поточному бюджетному періоді Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Yle.

18 липня міністри європейських країн обговорювали пропозиції Єврокомісії щодо бюджету ЄС на 2028–2034 роки. Згідно з опублікованими напередодні даними про розподіл коштів, Фінляндія отримає для утримання східного кордону суттєво більше фінансування.

Міністр з питань європейської співпраці та управління держкомпаніями Йоакім Странд підтвердив цю інформацію, заявивши: «Комісія пропонує Фінляндії €1,6 млрд, виходячи з критеріїв прикордонного контролю та міграції. Це на один млрд євро більше, ніж у поточному періоді».

Странд також зазначив, що рішення Єврокомісії вказує на те, що фінська точка зору була врахована.

Нагадаємо, з 15 липня у Фінляндії офіційно запроваджено заборону на придбання та інші операції з нерухомістю для громадян Росії та Білорусі. Уряд країни ухвалив відповідне рішення з міркувань національної безпеки.

Посадовець наголосив, що така заборона мала бути запроваджена ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Водночас він висловив задоволення тим, що закон нарешті набрав чинності: «Йдеться про зміцнення безпеки Фінляндії та готовність протистояти всім засобам впливу», – зазначив міністр.

За словами Гяккянена, ще до 2022 року була потреба обмежити доступ росіян і білорусів до фінської нерухомості. Проте попередній уряд у 2023 році не визнав таку реформу необхідною, і законодавчих змін тоді не вносили.