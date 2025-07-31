Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
Єврокомісія зазначила, що впровадження нової систему триватиме поступово протягом шести місяців
фото із відкритих джерел

З 12 жовтня Європейський Союз розпочинає впровадження нової системи в’їзду та виїзду (EES)

Європейський Союз поступово впроваджує цифрову систему контролю кордонів, яка замінить штампування паспортів збором біометричних даних – обличчя або відбитків пальців. Про це повідомила Європейська комісія, пише «Главком».

З 12 жовтня Європейський Союз розпочинає впровадження нової системи в’їзду та виїзду (EES), яка замінить штампування паспортів на збір біометричних даних – відбитків пальців або зображення обличчя.

Нова система стосуватиметься всіх громадян країн, які подорожують до 29 країн ЄС і Шенгенської зони з короткостроковими поїздками. Під час першого перетину кордону потрібно буде здати або відбитки пальців, або фотографію обличчя. Усі наступні в’їзди до ЄС реєструватимуться автоматично – без необхідності проставлення фізичного штампа у паспорті. EES також дасть змогу одразу виявити, чи перевищив мандрівник термін дозволеного перебування.

Єврокомісія зазначила, що впровадження триватиме поступово протягом шести місяців. Вже зараз у терміналі Eurostar у Лондоні встановлено сканери, а в порту Дувра будують нові кіоски для перевірки біометрії пасажирів автомобілів, автобусів і вантажівок.

Програма EES є частиною ширшої ініціативи ЄС «розумний кордон». Її мета – прискорити перетин кордону для часто подорожуючих осіб, забезпечити точний облік даних про в’їзд і виїзд, а також посилити контроль за нелегальною міграцією. Система працюватиме у 29 країнах, зокрема у всіх державах Шенгенської зони.

Попри технічну готовність багатьох компонентів, запуск мобільного додатку EES було відкладено. Це пов’язано з тим, що кожна країна-член ЄС повинна інтегрувати систему у свою національну імміграційну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент підтримав поступове розгортання нової системи в’їзду і виїзду (Entry/Exit System) для перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Раніше Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро, а для платежів понад 3 тис. євро потрібно буде показувати посвідчення особи. Обмеження має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму. 

До слова, європейська економіка  зазнає втрат після укладення торгової угоди зі США, яка передбачає зниження мит з 30% до 15%, вважають західні бізнесмени, економісти і політики. Найбільше від укладеної угоди постраждає Німеччина – найбільший експортер автомобілів, на які застосовуватиметься тариф у 15%. Економісти розрахували, що падіння німецького виробництва через угоду може сягнути 15%.

Читайте також:

Теги: кордон Європейський союз обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна продаватиме електроенергію виключно за умов профіциту потужності в енергосистемі
Україна збільшила максимальну потужність експорту світла до ЄС
3 липня, 10:40
Президент наголосив, санкційні обмеження Україна синхронізуватиме з європейськими партнерами
Зеленський підписав новий особливий санкційний пакет проти РФ
6 липня, 16:27
Продаж швидкопсувних товарів дозволено лише до 12 години
Через спеку на столичних ринках обмежено продаж низки продуктів: повний список
7 липня, 15:55
Європейський Союз стикається з труднощами за узгодженням 18-го пакету санкцій проти Росії
Мальта заважає ЄС ухвалити 18 пакет санкцій проти РФ – Politico
14 липня, 12:37
15 липня Денис Шмигаль подав заяву про відставку з посади прем'єр-міністра України
Зеленський підписав три важливі закони, Шмигаль подав у відставку. Головне за 15 липня
15 липня, 21:16
Четвертий транш є найбільшим як за обсягом коштів, так і за кількістю необхідних реформ
Україна отримає урізаний транш від ЄС через відсутність деяких реформ
25 липня, 17:11
Китай реагуватиме на санкції ЄС
Пекін заявив, що рішуче відповість на 18-й пакет санкцій ЄС
21 липня, 14:25
РФ розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд у країну
РФ розширила список представників ЄС, яким заборонено в'їзд у країну
22 липня, 11:43
У середньому, щомісяця українці перетинають кордон 2,35 млн разів
Близько 3 млн українців не повернулись з-за кордону: статистика
Сьогодні, 09:53

Соціум

ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам
У США розбився винищувач F-35
У США розбився винищувач F-35
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
Росіян продовжує трясти: зафіксовано новий землетрус
У Волгоградській області пролунали вибухи: ймовірно, атаковано залізницю
У Волгоградській області пролунали вибухи: ймовірно, атаковано залізницю
У Росії в Уфі обвалився гуртожиток
У Росії в Уфі обвалився гуртожиток
«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном
«Після цього все між нами було скінчено»: Трамп пояснив, чому посварився з Епштейном

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
269K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 липня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 липня 2025
21K
«Звільнився в перший робочий день»: у покоління зумерів новий тренд
18K
Українці назвали сезонну роботу на фінських фермах «рабською працею» – розслідування
16K
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
8762
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС

Новини

31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
29 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 липня, 00:01
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
26 липня, 03:05

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua