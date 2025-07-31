ЄС запускає біометричну систему в’їзду: до чого готуватись туристам

З 12 жовтня Європейський Союз розпочинає впровадження нової системи в’їзду та виїзду (EES)

Європейський Союз поступово впроваджує цифрову систему контролю кордонів, яка замінить штампування паспортів збором біометричних даних – обличчя або відбитків пальців. Про це повідомила Європейська комісія, пише «Главком».

З 12 жовтня Європейський Союз розпочинає впровадження нової системи в’їзду та виїзду (EES), яка замінить штампування паспортів на збір біометричних даних – відбитків пальців або зображення обличчя.

Нова система стосуватиметься всіх громадян країн, які подорожують до 29 країн ЄС і Шенгенської зони з короткостроковими поїздками. Під час першого перетину кордону потрібно буде здати або відбитки пальців, або фотографію обличчя. Усі наступні в’їзди до ЄС реєструватимуться автоматично – без необхідності проставлення фізичного штампа у паспорті. EES також дасть змогу одразу виявити, чи перевищив мандрівник термін дозволеного перебування.

Єврокомісія зазначила, що впровадження триватиме поступово протягом шести місяців. Вже зараз у терміналі Eurostar у Лондоні встановлено сканери, а в порту Дувра будують нові кіоски для перевірки біометрії пасажирів автомобілів, автобусів і вантажівок.

Програма EES є частиною ширшої ініціативи ЄС «розумний кордон». Її мета – прискорити перетин кордону для часто подорожуючих осіб, забезпечити точний облік даних про в’їзд і виїзд, а також посилити контроль за нелегальною міграцією. Система працюватиме у 29 країнах, зокрема у всіх державах Шенгенської зони.

Попри технічну готовність багатьох компонентів, запуск мобільного додатку EES було відкладено. Це пов’язано з тим, що кожна країна-член ЄС повинна інтегрувати систему у свою національну імміграційну інфраструктуру.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент підтримав поступове розгортання нової системи в’їзду і виїзду (Entry/Exit System) для перетину зовнішніх кордонів Європейського Союзу.

Раніше Європейський Союз ухвалив заборону на готівкові платежі на суму понад 10 тис. євро, а для платежів понад 3 тис. євро потрібно буде показувати посвідчення особи. Обмеження має на меті протидіяти відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

До слова, європейська економіка зазнає втрат після укладення торгової угоди зі США, яка передбачає зниження мит з 30% до 15%, вважають західні бізнесмени, економісти і політики. Найбільше від укладеної угоди постраждає Німеччина – найбільший експортер автомобілів, на які застосовуватиметься тариф у 15%. Економісти розрахували, що падіння німецького виробництва через угоду може сягнути 15%.