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Держслужба з етнополітики і свободи совісті пояснила, якою буде процедура заборони УПЦ МП

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Держслужба з етнополітики і свободи совісті пояснила, якою буде процедура заборони УПЦ МП
Для того, щоб заборонити Московську церкву в Україні, потрібне політичне рішення
колаж: glavcom.ua

У разі прийняття урядового законопроєкту Держслужба з етнополітики та свободи совісті стає ключовим органом у вирішенні подальшої долі УПЦ МП

Урядовці вже сформували базу для запуску механізму заборони російської церкви в Україні. Про це «Главкому» розповів голова Державної служби етнополітики і свободи совісті Віктор Єленський.

Держслужба з етнополітики та свободи совісті, яка у разі прийняття урядового законопроєкту стає ключовим органом у вирішенні подальшої долі УПЦ МП, ще у січні проводила експертизу щодо зв’язку цієї церкви з центрами в Росії. Висновок був позитивний.

«За законом ми здійснюємо релігієзнавчу експертизу не тільки щодо УПЦ МП, а в десятках випадків. Наприклад, коли подає статут на реєстрацію релігійна організація, про яку ніхто ніколи не чув, – пояснює «Главкому» Віктор Єленський. – Проти Держслужби вже готуються позови до суду, які мають оскаржити накази на здійснення експертизи і на затвердження її висновків. Коли вже законопроєкт №8371 стане законом і якщо наша експертиза встановить, що та чи інша релігійна організація (не обов'язково УПЦ (МП)) афілійована з центрами впливу в країні, яка здійснює агресію проти України, ми сформулюємо припис для цієї релігійної організації. У приписі буде перераховано, в чому цей зв’язок полягає, і буде наданий час, аби його усунути. Якщо цього зроблено не буде, ми звернемося до суду. У нас вже є бачення, як можна найбільш ефективно це зробити, юристи виробляють цю лінію».

Наразі Єленський не може сказати, чи у разі прийняття закону буде робитися нова експертиза щодо справжнього «коріння» УПЦ МП, чи вистачить вже зробленої.

«Це залежить від того, який конкретно буде позов щодо останньої експертизи. Поки я не бачив жодного тексту, який би спростував висновки, які містяться в нашій експертизі по суті. Тобто є багато нарікань, що експерти, які її робили, є упередженими, існують нарікання, що треба було дослідити лише статут, а ми дослідили ширше, ніж статут. Але я не бачив, щоб хтось спростував саме висновок експертизи, що Українська православна церква (Московського патріархату – «Главком») є частиною московського патріархату. Але треба бути готовими до того, що юридичні процедури ніколи не бувають короткими», – сказав Єленський. 

Проте голова Держагентства пропонує не заглядати так далеко, а звернути увагу на цікаві процеси у самому Московському патріархаті: «Там же хочуть скликати Помісний собор щодо подальших відносин з Москвою. Таке звернення вже підписало 380 людей, з них двоє єпископів, чого ніколи не було. Як їх тільки не обзивають та не клеймують, а вони не відступають».

Нагадаємо, що після страшного ракетного удару по Спасо-Преображенському собору в Одесі низка священників УПЦ МП звернулися до митрополита Онуфрія із закликом негайно та остаточно розірвати із російською православною церквою. Окрім того, всередині опальної церкви з десяток архієреїв вимагають скликання нового Помісного собору з прийняттям рішень щодо повного розриву з «московським дахом». Але поки перетягування канату між прихильниками повної самостійності церкви та «москвофілами», які намагаються пересидіти війну і залишити все, як є, триває.

Народні депутати зареєстрували 11 законопроєктів, які з різним ступенем радикальності унеможливлюють роботу цього осередку «руського миру» в Україні. Кілька з них вже схвалені профільним комітетом, але до голосування принаймні в першому читанні хоча б за один з них депутатські руки ніяк не дотягнуться. 

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Теги: Верховна Рада Московська церква в Україні

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