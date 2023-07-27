Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні

Воєнний стан в країні діятиме до 18 листопада 2023 року

Верховна Рада України на сьогоднішньому засіданні продовжила дію воєнного стану ще на три місяці. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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Законопроєкт підтримали 347 народних обранців.

«В кінці жовтня парламентських виборів в Україні не буде. Рада продовжила воєнний стан до 18 листопада. Рада підтримала законопроєкт Зеленського №9533», – написав Гончаренко.

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Таким чином, законопроєкт Зеленського #9533 Воєнний стан продовжено з 18 серпня до 18 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що воєнний стан в Україні ввели через повномасштабну збройну агресію Росії. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Триває 519-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні вночі РФ завдала чергового удару іранськими БпЛА типу Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.