«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка

Українці в соцмережі заявили, що реклама «Київстару» може бути травматичною для деяких жінок

Психологиня Віра Романова публічно звернулася до Kyivstar із критикою через рекламу «Мам, що тобі подарувати? Онука» Kyivstar у метро, заявивши, що вона може посилювати репродуктивний тиск і не враховує досвід жінок, які втратили дітей або не планують материнство. Про це повідомляє «Главком» з посиданням на допис психологині у Facebook.

«Kyivstar, що вам подарувати у якості професійної експертизи зараз? Щоб коли ваші партнери робили оракал на дверях метро також знали, що ви не толерантні до репродуктивного тиску. І дівчина, яка пускала в друк цей оракал, має підтримку у її рішенні не бути мамою або вже відновилась після втрати», – написала Романова.

Вона також звернулася до компанії із питанням про кадрову політику щодо жінок із дітьми з інвалідністю. «Kyivstar Business, чи готові ви брати на роботу мам з дітьми з інвалідністю?», – заявила вона.

Деякі українці підтримали позицію експертки, наголосивши на відповідальності бізнесу за сенси, які транслюються у публічному просторі, особливо коли вони можуть сприйматися як репродуктивний тиск. Окремі коментатори вказали, що подібні меседжі можуть бути болісними для різних груп людей. «Для тих, хто хоче мати дітей і не може, це як знущання», – пишуть у соцмережі.

Водночас частину користувачів обурила фраза психологині про те, що «вірогідність народження (дитини з інвалідністю, – «Главком») за ситуації, в якій живуть кияни, наближається до 50%». Також у коментарях пишуть, що не вбачають у даній рекламі Kyivstar репродуктивному тиску.

Команда Kyivstar відреагувала на публіцікацію. «Нам прикро, що окремий фрагмент діалогу міг бути сприйнятий як чутливий або болісний. Діалог, який ви бачили в метрополітені, є одним із прикладів повсякденного спілкування в СМС у межах кампанії й не має на меті транслювати узагальнююче повідомлення чи норму для усіх. Кампанія, про яку ви згадали, присвячена важливості зв’язку між людьми та можливості залишатися на зв’язку в різних життєвих ситуаціях і розмовах», – йдеться у повідомленні.

Раніше «Київстар» повідомив абонентам про оновлення умов обслуговування частини тарифів. Зміни необхідні для підтримки стабільної роботи мережі та забезпечення якісних послуг.