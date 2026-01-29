Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка
Віра Романова публічно виступила проти реклами Kyivstar
фото: Віра Романова/Facebook

Українці в соцмережі заявили, що реклама «Київстару» може бути травматичною для деяких жінок

Психологиня Віра Романова публічно звернулася до Kyivstar із критикою через рекламу «Мам, що тобі подарувати? Онука» Kyivstar у метро, заявивши, що вона може посилювати репродуктивний тиск і не враховує досвід жінок, які втратили дітей або не планують материнство. Про це повідомляє «Главком» з посиданням на допис психологині у Facebook.

«Kyivstar, що вам подарувати у якості професійної експертизи зараз? Щоб коли ваші партнери робили оракал на дверях метро також знали, що ви не толерантні до репродуктивного тиску. І дівчина, яка пускала в друк цей оракал, має підтримку у її рішенні не бути мамою або вже відновилась після втрати», – написала Романова.

Вона також звернулася до компанії із питанням про кадрову політику щодо жінок із дітьми з інвалідністю. «Kyivstar Business, чи готові ви брати на роботу мам з дітьми з інвалідністю?», – заявила вона.

«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 1

Деякі українці підтримали позицію експертки, наголосивши на відповідальності бізнесу за сенси, які транслюються у публічному просторі, особливо коли вони можуть сприйматися як репродуктивний тиск. Окремі коментатори вказали, що подібні меседжі можуть бути болісними для різних груп людей. «Для тих, хто хоче мати дітей і не може, це як знущання», – пишуть у соцмережі. 

«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 2
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 3
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 4
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 5

Водночас частину користувачів обурила фраза психологині про те, що «вірогідність народження (дитини з інвалідністю, – «Главком») за ситуації, в якій живуть кияни, наближається до 50%». Також у коментарях пишуть, що не вбачають у даній рекламі Kyivstar репродуктивному тиску.

«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 6
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 7

Команда Kyivstar відреагувала на публіцікацію. «Нам прикро, що окремий фрагмент діалогу міг бути сприйнятий як чутливий або болісний. Діалог, який ви бачили в метрополітені, є одним із прикладів повсякденного спілкування в СМС у межах кампанії й не має на меті транслювати узагальнююче повідомлення чи норму для усіх. Кампанія, про яку ви згадали, присвячена важливості зв’язку між людьми та можливості залишатися на зв’язку в різних життєвих ситуаціях і розмовах», – йдеться у повідомленні. 

«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка фото 8

Раніше «Київстар» повідомив абонентам про оновлення умов обслуговування частини тарифів. Зміни необхідні для підтримки стабільної роботи мережі та забезпечення якісних послуг.

Читайте також:

Теги: реклама Київстар психологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Глава компанії повідомив, що основна мережа захищена протягом 72 годин
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак
21 сiчня, 15:50
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
22 сiчня, 20:54
Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
Несподівані поради психолога, як комфортно пережити холодні місяці
11 сiчня, 23:00

Суспільство

Росіяни можуть потирати руки? Дослідження показало, що відбувається із врожаєм на окупованих територіях
Росіяни можуть потирати руки? Дослідження показало, що відбувається із врожаєм на окупованих територіях
Три альтернативи Буковелю. Де киянам недалеко покататися на лижах
Три альтернативи Буковелю. Де киянам недалеко покататися на лижах
Як будуть вимикати світло 30 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 30 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка
Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах
Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua