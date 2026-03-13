У ДТП під Києвом загинув український еколог Володимир Борейко

Про трагедію повідомила дружина Володимира Борейка Ольга

У п'ятницю, 13 березня, у дорожньо-транспортній пригоді під Києвом загинув відомий український еколог Володимир Борейко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його дружину – відому журналістку Ольгу Мусафірову.

Обставин інциденту пані Мусафірова не повідомила, але закликала поставитися з розумінням та не телефонувати їй зараз.

Відомо, що транспортна пригода сталася під Києвом.

Версія ДТП від правоохоронців

Правоохоронці повідомляють, що поблизу селища Яхни Миронівської територіальної громади Обухівського району сталося зіткнення легкового автомобіля та бензовозу, внаслідок чого загинули двоє людей. З понівеченого легкового автомобіля рятувальникам вдалося деблокувати тіла двох загиблих.

Водночас поліція Київщини встановила, що 60-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого і врізався у вантажівку, якою керував 46-річний чоловік. Внаслідок пригоди водій та пасажир 67 років від отриманих травм загинули на місці.

фото: ДСНС України

Що відомо про Борейка?

Борейко – провідний діяч природоохоронного руху в Україні. Автор 18 діючих природоохоронних законів України.

Серед найбільш відомих кампаній, за його та очолюваною ним громадською організацією участю – перепис найстаріших дерев України.

Щорічно Володимир Борейко проводив операцію «Першоцвіт», яка направлена на захист рідкісних та зникаючих рослин, що занесені в Червону книгу України.

Один із активістів всеукраїнської кампанії проти капканів.

Серед інших всеукраїнських зоозахисних кампаній, які проводив Володимир Борейко – боротьба з дельфінаріями.

Борейко займався питанням питанням щодо розширення заповідної зони національного парку «Голосіївський». Борейко підкреслював, що потреба у цьому була викликана необхідністю захистити природні території від вирубок, які можуть призвести до повного знищення природних лісових зон та біорізномаїття території, подальшого погіршення екології, умов проживання в умовах нинішніх змін клімату.

Борейко мав звання заслуженого природоохоронця України та був одним із найвідоміших українських громадських екологів і природоохоронних активістів.

Його позиція в Україні подобалася не всім. Так, у лютому 2010 року на нього стався напад біля станції київського метро «Нивки», внаслідок чого він на якийсь час втратив зір і слух. Святошинський райвідділок міліції тоді відкрив кримінальну справу за фактом нападу та побиття Борейка, проте зловмисників так і не знайшли.

До слова, Борейко вважав, що політики використовують екологічні проблеми в своїх цілях. Борейко казав, що у розпал сезону виборів кандидати заманюють виборців обіцянками і використовують різні гарячі теми, в тому числі, екологію.

«Вони обіцяють людям екологічну проблему вирішити. Але вони не розуміють, що вирішити її неможливо на місцевому рівні. Але завдяки цьому, вони, звичайно, отримують якусь підтримку виборців і стають депутатами»», – заявляв еколог.

До слова, 13 березня стало відомо про смерть українського актора Василя Скромного. Він відомий за роллю Макара Гусєва у фільмі «Пригоди Електроніка». Актор загинув у свої 62 роки – Скромний боровся з онкологічним захворюванням.