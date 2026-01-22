Головна Гроші Бізнес
«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ

«Київстар» придбає частку найбільшого ритейлера електроніки – ЗМІ
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Переговори про можливе поглинання Comfy тривали з середини літа минулого року

Телекомунікаційна компанія «Київстар» готується придбати велику частку у найбільшій мережі магазинів техніки Comfy. Про угоду може бути оголошено вже наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Зазначається, що мажоритарну частку у компанії має Станіслав Роніс, за інформацією видання, він залишиться контролюючим акціонером мережі магазинів. «Ключові бенефіціарні власники зберігають довгостроковий фокус на розвитку бізнесу та не розглядають продаж компанії чи нові партнерства, які призведуть до втрати контролю над компанією», – повідомила пресслужба Comfy у відповідь на запит ЗМІ.

Переговори про можливе поглинання або входження в капітал Comfy тривали з середини літа 2025 року. Власник мережі Станіслав Роніс, який тривалий час проживає і веде бізнес за кордоном, виявив готовність до продажу мережі на тлі зміни власних інвестиційних пріоритетів. Для «Київстару» цей крок відкриває можливості для створення масштабного маркетплейса та глибокої синергії між телеком-послугами та продажами споживчої електроніки, де Comfy наразі посідає провідні позиції з мережею у 115 магазинів.

Співрозмовники Forbes розповіли, що «Київстар» купує частку менеджменту близько 10%, ймовірно, співвласниці Світлани Гуцул, якій належить близько 25% і можливо якусь частку Роніса. Частка «Київстар» буде близько до 50%. Варто зазначити, що Антимонопольний комітет не отримував від «Київстару» заявки на купівлю нових компаній.

Варто зазначити, що наприкінці 2025 року «Київстар» повідомив абонентам про оновлення умов обслуговування частини тарифів. За словами пресслужби компанії, зміни необхідні для підтримки стабільної роботи мережі та забезпечення якісних послуг.

Повідомлялося, що з 18 грудня 2025 року та впродовж початку 2026 року поступово будуть оновлюватися умови деяких тарифів передплати, а починаючи з 1 січня 2026 року та впродовж кількох місяців – деяких контрактних та бізнес-тарифів.

Перед цим мобільний оператор підписав угоду про придбання групи Uklon, яка надає послуги онлайн-замовлення таксі та доставки. Вартість угоди склала $155,2 млн.

До слова, ТОП‑10 онлайн‑ритейлерів за девʼять місяців 2025 року заробили майже 40 млрд грн, із яких 30,2 млрд грн виручки (76%) припадає на дві компанії корпоративної групи Rozetka.

Окрім універсальних маркетплейсів, до числа найбільших увійшли спеціалізовані інтернет-магазини з окремих категорій товарів. Так, одразу три компанії з топ-10 працюють у сфері зоотоварів. Окрім того, до переліку лідерів потрапили онлайн-ритейлери косметики/парфумерії, книг та спортивних товарів.

