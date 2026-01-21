Головна Техно Телеком
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Значна частина інфраструктури «Київстару» знеструмлена після атак
Глава компанії повідомив, що основна мережа захищена протягом 72 годин
скриншот з відео Українського дому

Гендиректор «Київстару»: «У дев’яти областях знеструмлено 40–60% нашої інфраструктури»

Унаслідок ворожих обстрілів інфраструктура «Київстару» в кількох областях частково знеструмлена. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на директора компанії Олександра Комарова.

За словами гендиректора, через проблеми в енергосистемі близько тисячі майданчиків «Київстару» не працює. У дев’яти областях від електропостачання відключено до 60% інфраструктури «Київстару».

«У нас 16,5 тис. об'єктів, технічних споруд, підключених до електромережі. Зараз у девʼяти областях наша інфраструктура відключена від електропостачання на 40-60%. Тож у деяких регіонах, за нашою внутрішньою класифікацією, ми в повному блекауті – понад 50% технічної інфраструктури без електрики», – сказав він, додавши, що не працює менше ніж 10% мережі.

Комаров розповів, що компанія здатна власними ресурсами збільшити удвічі кількість інженерів, які залучені до роботи при незапланованих відключеннях. За його словами, кількість працівників становить близько 5 тис., а оператор може забезпечити 30-40% працездатності мережі навіть у найскладніших ситуаціях.

Глава компанії додав, що основна мережа захищена протягом 72 годин. «І ми цілком впевнені, що зможемо протриматися ще довше, – сказав Комаров.

Нагадаємо, уночі та вранці ворог атакував енергооб’єкти у кількох регіонах. Внаслідок цього є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Харківській областях.

До слова, аварійні бригади у Києві працюють у надвисокому темпі, без перерв по декілька днів, щоб забезпечити киян теплом світлом та водою. Через перенавантаження комунальники отримують обмороження та фізичне виснаження, деякі фахівці не витримують навантаження.

Як повідомлялося, Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ про отримання двох когенераційних установок. Міні-ТЕЦ мають надійти до української столиці наступного тижня.

